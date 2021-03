Pintas, marchas y vidrios rotos por el 8M en Hidalgo

PACHUCA.- En el Día Internacional de la Mujer, féminas de Hidalgo se manifestaron la mañana de este lunes para exigir sus derechos y justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición en la entidad.

Aparte de las manifestaciones en la capital hidalguense, también se reportaron actividades en Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tulancingo e Ixmiquilpan.

En el primero de los municipios mencionados, un grupo de mujeres recorrió calles de la cabecera municipal cantando consignas, con carteles y distintivos morados. Su ruta finalizó en el edificio que alberga el ayuntamiento de Atitalaquia.

Las manifestantes ingresaron al palacio municipal, donde hicieron pintas con aerosol en los muros y rompieron cristales de puertas de varias de las oficinas. "Equidad", "8M" y el símbolo de venus fueron algunas de las pintas en las paredes del edificio.

En el centro, las feministas también pegaron fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas en Hidalgo.

PINTAS Y FICHAS EN MONUMENTOS DE ATOTONILCO

A través de redes sociales, la colectiva feminista "Cazadoras de Fuego" se manifestaron de manera virtual a causa de la pandemia, esto con pintas digitales en varios espacios públicos de Atotonilco de Tula.

Con el #LoVirtualEsReal, las manifestantes compartieron las fotografías editadas con letreros como "Ni una menos", "Vivas nos queremos", "No es no", "No aparecemos muertas, nos están matando", "Atotonilco feminicida", "Yo sí te creo" y los nombres de varias víctimas de feminicidio de la región como Brenda, Alondra, Mariana, Dayra, Teresa y Miriam.

Las pintas virtuales fueron hechas en la Presidencia municipal, el monumento al juego de pelota, el kiosco y centro de Atotonilco de Tula, así como en las maxi letras del municipio.

Asimismo, el domingo por la tarde, las feministas pegaron fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas en Hidalgo en el centro y palacio municipal.

MARCHA Y LETREROS EN TULANCINGO

La mañana de este 8 de marzo, mujeres de Tulancingo se reunieron en la biblioteca Ricardo Garibay, donde pegaron carteles con frases como "¿Te cansa de oírlo? Nosotras de vivirlo" "Nos dijeron que no anduviéramos solas, así que vinimos todas" y "De camino a casa quiero ser libre, no valiente". Esta manifestación fue convocada por la colectiva Mujeres del Tule y otras feministas independientes.

Posteriormente, siguieron su camino por las calles céntricas de la demarcación y cantaron consignas para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, desaparición y de la violencia machista.

La marcha finalizó en la esquina entre la calle Cuauhtémoc y la vialidad Hidalgo, donde se reunieron para expresar su sentir, denunciar, informar y cantar juntas. Además, pintaron sobre el pavimento los nombres de mujeres asesinadas en la entidad y frases para exigir justicia para todas las féminas violentadas.

Cabe mencionar, que el movimiento Marea Verde Hidalgo acusó que 33 elementos policiacos fueron enviados para hostigar y reprimir a las manifestantes de Tulancingo, donde gobierna Jorge Márquez Alvarado.

Por otro lado, las activistas de RadFem Tulancingo compartieron en redes sociales mantas y frases feministas pintadas en el monumento al Santo, en puentes peatonales, en espacios públicos y vialidades de la ciudad.

EN IXMIQUILPAN

Integrantes mujeres del Consejo Supremo Hñahñu se manifestaron en el centro de Ixmiquilpan en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

SE ENFRENTAN EN TEPEJI

En Tepeji, las feministas se reunieron luego del mediodía para realizar una marcha en el marco del 8 de marzo, sin embargo, se registraron agresiones contra las manifestantes, informó la colectiva feminista Meztli mediante redes sociales.

En la publicación detallaron que un hombre agredió a cuatro de sus compañeras de lucha y acusaron que "la policía protege agresores".

En el video compartido en redes sociales, se visualiza como los policías municipales resguardan el presunto agresor en una tienda departamental y posteriormente lo suben a patrulla, la cual fue golpeada por algunas manifestantes.

Las mujeres se movilizaron a las instalaciones de Seguridad Pública de Tepeji, donde exigen que se castigue al sujeto.









