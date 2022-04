"Pintaron a Berganza de naranja para campaña vs Morena": Cravioto

PACHUCA.- César Cravioto Romero, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Hidalgo, aseguró que Francisco Xavier Berganza, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) realiza el trabajo en favor de la coalición Va por Hidalgo, con una estrategia contra Julio Menchaca Salazar.

"No veo a ningún militante que esté del otro lado, seguramente van a querer presentar a compañeros que no son de Morena, pero no, estamos firmes y en el mejor proyecto. Se llevaron a uno, que no era de Morena, que fue aspirante a la gubernatura y hoy está haciendo campaña contra el candidato de Morena, lo pintaron de naranja, pero ese no era de Morena".

Esto, luego de que el exsenador por Convergencia, en su primer día de campaña, en el parque Eco Alberto acusara a Menchaca de provenir del PRI y ser un aspirante a modo para el gobierno del estado.

Cravioto también negó que haya morenistas sumados al proyecto contrario por estar inconformes con la candidatura, como aseguró Carolina Viggiano Austria en Mineral de la Reforma.

Por el contrario, dijo que son bienvenidos los militantes del PRD, MC, PAN y el PRI que "están hartos" de las fuerzas tradicionales que le han fallado una y otra vez al estado.

Los ideales del tricolor y el sol azteca alguna vez representaron los ideales de la Revolución Mexicana, pero hoy están detrás de los postulados neoliberales encabezados por el blanquiazul, el cual se considera de derecha y no converge con el punto de vista de la Cuarta Transformación.

ADHIEREN A EXCANDIDATO REVOCADO

Cravioto anunció la adhesión de liderazgos perredistas de Tepeji del Río como Alejandra García, Galdino Maya, Miguel Tello y Héctor Guillermo León Chaires, cuya candidatura en la elección de alcaldes 2020 fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que no acreditó su residencia en el municipio.

León aseguró que aportará 5 mil votos a la campaña y sostuvo que desde la elección pasada no trabajó en favor de la coalición Va por México, ya que no estuvo de acuerdo en la alianza con el PRI, el partido que impugnó su candidatura.

Quedé totalmente bloqueado, shockeado, molesto, dolido, después de la elección en la que yo participé como candidato a presidente municipal, por parte del PRI, es un tema muy personal, yo jamás podré ser priista, de cualquier partido, menos priista".

El aspirante acusó haber recibido ofrecimientos con recursos de Coahuila para operar en favor de la alianza; sin embargo, dijo que no le interesa interponer ningún recurso legal ante lo que sería un posible delito electoral.







