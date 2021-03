Piden que Ley Olimpia en Hidalgo no se use con fines políticos

PACHUCA. – La colectiva Mujeres de Viento consideró que la Ley Olimpia avalada el pasado jueves en Hidalgo fue producto del trabajo de activistas y defensoras de derechos humanos, por lo que pidió que aprobación no se utilice con fines políticos.

Gloria Contreras Jiménez, cofundadora de esta asociación que da acompañamiento para que mujeres y niñas puedan tener acceso al ejercicio pleno de sus derechos, señaló en entrevista que la Ley es un progreso que permitirá ejercer castigos punitivos hacia las personas que utilizan contenido sexual para violentar a las mujeres, vengarse, chantajearlas o extorsionarlas.

Sin embargo, indicó que, aunque fue aprobado con 27 votos a favor por diputados locales de Hidalgo, fue la sociedad civil quien impulsó el tema.

Es algo que esperábamos, lo que sí cabe mencionar es que la aprobación de esta ley no tiene que ser tomada por un partido político o por un congreso, ha sido el trabajo de las activistas (...) es un logro de muchas activistas que no han quitado el dedo del renglón. La Ley Olimpia hoy es una realidad en favor de los derechos de las mujeres", dijo.

A raíz de que se avaló la ley, Contreras Jiménez recordó que fue esta misma legislatura la que el 12 de diciembre de 2019 desechó la iniciativa que buscaba despenalizar la interrupción del embarazo en Hidalgo, por lo que consideró como "controversial" que diputados que votaron en contra, sean ahora quienes estuvieron a favor de la Ley Olimpia.

"Eso nos habla de que hay un interés político, sí hay un interés partidario, no es que sean 100 por ciento pro derechos de las mujeres, no es un congreso que sea progresista porque ya lo notamos aquel 12 de diciembre, pero sí se ve con tintes electorales y por eso buscamos remarcar que este es un logro de las activistas y no de ningún partido, ni de diputadas o diputados en específico porque la voluntad política no la han tenido antes para regular en favor de los derechos de las mujeres, no la tuvieron con el tema de aborto".

Con la reforma del artículo 183 Bis del Código Penal de Hidalgo, se estableció que comete el delito de violación a la intimidad sexual quien sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo, produzca, publique, difunda, distribuya o comparta a través de cualquier medio conversaciones, imágenes, audios o videos, de carácter o contenido intimo sexual, erótico o pornográfico.

En la aprobación de la ley estuvieron presentes integrantes del Código Violeta A.C., también Olimpia Coral Melo Cruz, quien fue víctima de ciberacoso cuando tenía 18 años, luego que se difundió un video sexual que grabó junto a su novio, lo cual afectó su reputación.

jgp