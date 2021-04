Piden justicia por mujer agredida por titular de PC de Tepeji; es su esposo

PACHUCA - El colectivo Activismo Feminista Independiente pidió justicia para una mujer habitante de Tepeji del Río, presuntamente agredida el viernes 9 de abril al interior de las instalaciones de Protección Civil del municipio en mención.

A través de un comunicado, la organización explicó que la noche del viernes una mujer que se identifica como esposa de Rubén Medina Álvarez, designado como titular de Protección Civil de Tepeji, fue violentada y retenida en las instalaciones de la dependencia municipal.

La víctima contó que su esposo la golpeó después de que lo encontró teniendo actos sexuales con una de sus subordinadas dentro de las instalaciones públicas, después de eso la retuvo contra su voluntad al interior de las instalaciones de PC e incluso, machucó sus dedos para no dejarla salir", indica el comunicado.

Mientras que, a través de una entrevista que dio la víctima al portal Contrapuntos, explicó que fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, toda vez que los integrantes de la corporación de Protección Civil no le brindaron apoyo una vez que fue retenida en un cuarto.

"Él agarró, me empezó a golpear y me encerró en un cuarto, cerraron la puerta, me machucaron los dedos, temía por mi vida, lo único que empecé a hacer es gritar que por favor me ayudaran, nadie de los bomberos subió a apoyarme, ningún elemento".

(Rubén Medina Álvarez, presunto agresor)

Asimismo, comentó que policías estatales fueron quien la auxiliaron y ayudaron a salir de las instalaciones de Protección Civil donde fue retenida.

"Soy una mujer y no por ser mujer puedo ser violentada y muchos menos que atenten en mi integridad, tengo a mis hijos, solo pido justicia, que realmente se lleve una investigación y que salga la verdad, por eso es que hoy alzo la voz, porque no es justo que por ser mujer me agredan de esa manera", expresó.

Por ello, el colectivo pidió que exista un castigo contra el funcionario público por el uso indebido de las instalaciones y solicitó la intervención de la comisión de género del cabildo de Tepeji del Río y de las autoridades competentes para resolver la situación privilegiando los derechos de la víctima.

"No queremos que un violentador sea un servidor público, así es que exigimos la destitución inmediata de Rubén Molina. La violencia es culpa de quién la ejerce y no de quién la recibe".

LO SEPARAN DE CARGO

El Gobierno Municipal de Tepeji manifiesta su "rechazo ante cualquier acto que violente los derechos de las mujeres. Es por ello que para no entorpecer las investigaciones y garantizar el derecho de la mujer así como de la presunción de inocencia que se debe garantizar de las partes involucradas en estos hechos, se informa que a partir de este momento Rubén M. A. ha sido removido del cargo de titular de la unidad de Protección Civil y Bomberos de Tepeji del Río, designando al comandante Ceferino Cano Cruz".





