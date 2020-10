Piden intervención de AMLO ante problemática de basurero de Huejutla

HUEJUTLA.- Ante los problemas sanitarios que enfrenta Huejutla de Reyes por la clausura del relleno sanitario, el Concejo Municipal solicitó una audiencia con el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de exponer su situación y tener el respaldo del Gobierno Federal.

A partir de agosto, la administración local de Huejutla ha tenido problemas con los lugares en donde desechan los residuos sólidos urbanos y desde el pasado 28 de septiembre se canceló el servicio de recolección de basura en el municipio y hasta nuevo aviso.

Dicha situación ha dado incertidumbre en el ámbito sanitario a la población huejutlense, por lo que la presidenta del Concejo Municipal, Lucía Bautista Hernández, y el secretario municipal, Francisco Fayad Austria, pidieron al mandatario federal un espacio dentro de su agenda.

La cita fue solicitada con el objetivo de exponer a López Obrador la emergencia sanitaria en la que se encuentran los habitantes de Huejutla por no contar con un relleno sanitario en el que puedan desechar los residuos sólidos.

En la solicitud, expusieron que en el mes de agosto fue clausurado el tiradero a cielo abierto Chiquemecatitla por los vecinos y autoridades comunales de Chalahuiyapa, quienes pedían el saneamiento correspondiente a dicho depósito, sin embargo, la omisión de este causó grave contaminación a los mantos acuíferos de la localidad.

Por lo anterior, la administración municipal 2016-2020 creo un basurero alterno localizado supuestamente en las comunidades de Cruztitla – Ahuapan, pero el concejo Municipal se percató que dicho espacio localizado en Chiconamel, Veracruz, pertenece al ex presidente municipal, según el escrito enviado a Andrés Manuel.

Finalmente, explicaron que buscan el respaldo del Gobierno Federal para solucionar la problemática de sanidad que se ha generado por los eventos ocurrido.

ANTECEDENTES

El pasado 18 de agosto, pobladores de la comunidad Chalahuiyapa bloquearon el acceso al basurero municipal para exigir al ayuntamiento cumplir con la etapa de saneamiento, pero la administración local decidió mover el relleno sanitario de lugar; además, este contrato de arrendamiento venció el 4 de septiembre.

El 1 de octubre, Francisco Fayad señaló que la administración del exalcalde Raúl Badillo Ramírez no concluyó dicha etapa de saneamiento del depósito de Chalahuiyapa, pero reportaron gastos de aproximadamente 5 millones de pesos por dichos trabajos, por lo que consideró que presuntamente el recurso no fue utilizado para sanear el tiradero.

Luego del cierre de ese relleno sanitario, el municipio tuvo que trasladar sus desechos a un terreno que pertenece al ex edil Badillo Ramírez, de acuerdo con medios locales; sin embargo, no encontraron el tiradero tras hacer varias visitas, por lo que Fayad Austria dijo que el "objeto del contrato posiblemente no se esté cumpliendo".

El Concejo Municipal solicitó tirar la basura de Huejutla en Tamzunchale, en San Luis Potosí, y luego en Chalma, Veracruz, pero les fue negado el ingreso, por lo que Lucia Bautista Hernández consideró que se debió a presiones de exfuncionarios municipales.

En varias ocasiones el Concejo General se ha reunido con personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) sobre la problemática por el vertedero de desechos sólidos en Huejutla, pero no han llegado a una solución.

emh