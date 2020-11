Piden informe sobre fallas del PREP 2020

PACHUCA.- Durante la aprobación del acuerdo para integrar la Comisión Especial para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección 2021, el representante perredista Ricardo Gómez Moreno señaló que todavía no existe un informe sobre las fallas del sistema informático utilizado en los comicios de ayuntamientos.

Cabe recordar que de última hora el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) implementó para el conteo rápido del 18 de octubre la herramienta "Preliminares Hidalgo 2020", debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no avaló la última etapa del PREP para la elección.

"Este acuerdo trae como antecedente el PREP 2020 que no avaló el INE por diferentes circunstancias, que hasta el momento a través de un informe no conocemos. Me hubiera gustado conocer ese informe previo a este acuerdo, por eso no acompaño al cien por ciento".

La comisión especial para el programa 2021 está conformada por tres consejeros: Francisco Martínez Ballesteros, quien es el presidente, Blanca Estela Tolentino Soto y Augusto Hernández Abogado, así como Zaid Rodriguez García, titular de la Unidad de Informática del IEEH, como secretario técnico.

Al respecto, el representante manifestó que los cargos deberían rolarse, no repetirse para evitar nuevos errores, pues, aunque Hernández se integra, el resto ya se desempeñó en la comisión durante 2020.

Por el contrario, el representante tricolor, Federico Hernández Barros, externó que la experiencia obtenida en este proceso permitirá mejorar el esquema el siguiente año, además de que Preliminares Hidalgo 2020 cumplió con su cometido de informar a los ciudadanos.

Los consejeros Francisco Martínez y Augusto Hernández se pronunciaron para transparentar el procedimiento que fue radicado en el órgano interno de control para deslindar responsabilidades, siempre que la investigación lo permita.

