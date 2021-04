Piden garantías para hidalguense vinculado a muerte de Moreno Valle

PACHUCA.- Diputados locales de Morena presentaron un acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) para que garantice el debido proceso a Israel O. J., ciudadano de Tula, vinculado con el accidente aéreo en el que murieron la exgobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno-Valle Rosas y tres personas más.

El hidalguense se desempeñaba como técnico de Rotor Flight Services S de R.L. de C.V., propietaria del helicóptero que colapsó el 24 de diciembre de 2018. Él y tres personas más fueron detenidas el año pasado por los delitos de homicidio culposo y daño en propiedad ajena.

De acuerdo con el diputado Ricardo Baptista González, el pasado 24 de diciembre de 2020, el hidalguense fue detenido en su domicilio, ubicado en Xochitlán de las Flores, Tula, y llevado al penal de Huejotzingo en Puebla.

Además, Israel O.J. no se ha negado a colaborar en las investigaciones y ha solicitado que su caso pueda ser llevado en libertad, como el de dos de los directivos de la empresa.

Todo esto lo refiero porque a la fecha no se ha podido lograr que sean reconsideradas las medidas cautelares del mismo, en función de que se le acusa de un delito no grave, y para el que desde luego existen medidas igual de eficaces y menos estigmatizantes como es la prisión preventiva, sobre todo pensando que en ningún momento el hoy acusado se ha negado a cooperar con las autoridades”.

Por tal motivo, el exhorto planteado por los 17 diputados de Morena, buscan que las autoridades poblanas garanticen el debido proceso del hidalguense, de acuerdo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

ACCIDENTE AÉREO

El pasado 24 de diciembre de 2018, la gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle murieron al desplomarse el helicóptero en el que viajaban hacia la Ciudad de México.

El aparato cayó en el municipio de Santa María Coronango, Puebla. Además, murieron en ese accidente los pilotos Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera, el quinto fallecido fue Héctor Baltazar Mendoza, asistente del legislador poblano.

El 27 de marzo de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó el resultado de la investigación de aquel siniestro aéreo. La investigación concluyó que las causas fueron las múltiples fallas mecánicas de la aeronave debido al mantenimiento inadecuado por parte de la empresa operadora.

En palabras textuales del entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espirú dijo: las causas del accidente son múltiples, no hay una sola causa, había un equipo que estaba fallando, era la redundancia, falla el otro, no hay redundancia. Eso se debe a que hubo una mala organización del operador, no se manifestaron adecuadamente las cosas, el helicóptero debió haber estado en tierra, lo hicieron volar”, recordó Baptista González.





sjl