Piden diputados investigar a funcionarios que contrataron a Megaweb

PACHUCA.- Andrés Caballero Zerón solicitó a la presidencia temporal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Ariadna González Morales, ordenar una investigue contra los funcionarios que contrataron, por adjudicación directa, a la empresa Megaweb para operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020.

Esto para que se deslinden responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, así como proceda una inhabilitación por un "periodo ejemplar" por la gravedad de poner en riesgo las elecciones de los 84 municipios de 2020.

De acuerdo con el legislador morenista, el 18 y 19 de mayo de 2020, el IEEH otorgó mediante adjudicación directa por la cantidad de 7 millones 457 mil 800 pesos a la empresa Megaweb, Diseño de Sofware, Mantenimiento, Venta y Renta de Equipo de Cómputo, Consumibles y Equipos de Oficinas S.A. de C.V. el desarrollo del sistema del PREP.

Esta aplicación móvil sería para la digitalización de actas y urna digital, de las elecciones de municipios en Hidalgo.

Sin embargo, el IEEH siguió adelante con el contrato sin tomar en cuenta los señalamientos sobre su seriedad y profesionalismo de la empresa referida. Cabe resaltar que el sistema desarrollado por Megaweb presentó repetidas fallas que nunca se lograron corregir, lo que evidenció la falta de capacidad técnica de la empresa para solventar los fallos durante los simulacros realizados para determinar la viabilidad del sistema contratado", expresó Caballero Zerón.

Horas antes de la jornada electoral del 18 de octubre de 2020, las autoridades electorales informaron que "no habría PREP" y, para suplirlo, se puso en operación otra herramienta tecnológica llamada Preliminares Hidalgo 2020, la cual no fue avalada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por lo anterior, el 31 de enero de este año fueron removidos del cargo la presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, y el consejero Francisco González Ballesteros.

TULANCINGO

En su intervención, el diputado de Morena, José Antonio Hernández Vera, señaló que por las irregularidades en el PREP, en la elección municipal de Tulancingo se vivió un fraude que favoreció el triunfo al actual alcalde, emanado del PRI, Jorge Márquez Alvarado.

"Nos solo los hidalguenses vivimos un fraude en las elecciones pasadas, también lo vivieron los tulancinguenses. Hoy Tulancingo no tiene la autoridad y padece de ese fraude electoral, me sumo al exhorto porque, además, no solo merecemos una aclaración, sino que se aclare y se llegue hasta las últimas consecuencias con todas las autoridades involucradas", señaló.

EN TULANCINGO SÍ HAY AUTORIDAD: PRI

Tras el planteamiento del diputado de Morena contra el edil de Tulancingo, Roberto Rico Ruíz, legislador del PRI, dijo que este municipio "sí tiene una autoridad legal", por lo que "es mentira lo dicho por Hernández Vera".

El priista defendió la legitimidad de la elección de Tulancingo, la cual, mencionó, que "tres instancias jurisdiccionales", es decir, los tribunales electorales local (Hidalgo) y federales (Sala Toluca y Sala Superior) revisaron la impugnación, confirmando el triunfo de Jorge Márquez.

Cabe aclarar que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) fue la instancia que anuló la elección en Tulancingo, por lo que solo la Sala Toluca y Sala Superior fueron las que validaron el triunfo de Jorge Márquez.

En el tema de propuesto, Roberto Rico pidió que el Órgano de Control Interno del IEEH rinda cuentas ante el Congreso local para que informe sobre las anomalías del caso y las responsabilidades fincadas contra otros funcionarios electorales.

En la discusión, el presidente de la diputación, Andrés Caballero, respondió a Roberto Rico: "respecto a lo del alcalde de Tulancingo, podrá ser ley pero no es legítimo", expresó.

PROVEDORA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO

En el tema, el diputado de Nueva Alianza, José Noé Hernández Bravo, dijo que la empresa Megaweb no tenía experiencia en plataformas electorales de resultados preliminares, ya que su actividad comercial es venta al por menor de mobiliario y equipo de cómputo.

Su contratación fue por adjudicación directa a esta empresa establecida en el estado de Oaxaca y que solo tenía una dirección en el municipio de Chapantongo, Hidalgo. Me sumo al planteamiento, pues se puso en manos de una empresa de dudosa en la materia, y se vulneraron las reglas del proceso electoral, pues desde el principio de su contratación presentó inconsciencia y fallas en su sistema durante las pruebas; aun así, el IEE le dio el visto bueno", expresó.

Al posicionamiento, también, se sumó la diputada de Morena, Lisset Marcelino Tovar, quien preside de la comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción.





sjl