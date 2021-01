Piden al IEEH cuota LGBT+ para elección local 2021

PACHUCA.- Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pidió al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) instaurar una acción afirmativa en favor de integrantes de la comunidad LGBT+ para las elecciones de diputados locales.

El secretario de la Diversidad Sexual del partido, Luis Ángel Tenorio Cruz, consideró que el IEEH podría aprovechar esta tendencia que a nivel federal se instauró para brindar espacios de representación a esta minoría en las plurinominales, toda vez que el IEEH hizo lo mismo para personas con discapacidad.

En teoría el Congreso debe legislar para todos los sectores. Sería incidir en materia de políticas públicas para avanzar en materia de derechos, pero trabajaría para toda la sociedad hidalguenses e ir rompiendo con esquemas. A las poblaciones de LGBT se nos ha relegado de muchos encargos, es incidir en mitos o tabúes".

Indicó que en todos los partidos existen integrantes de la diversidad, pero no siempre externan esta característica de manera pública porque las sociedades conservadoras no los visibilizan y les impiden encabezar candidaturas, pese a que los votantes no emiten su sufragio a partir de la vida personal de los aspirantes.

Si el Consejo General del IEEH se pronunciara, pudiéramos abrir la puerta no sólo para un partido o un militante, sino para la sociedad en general".

Pese a que en Hidalgo el Congreso local avaló las reformas para permitir el matrimonio igualitario el 14 de mayo de 2019 y la Ley de Identidad de Género el 25 de abril del mismo año, existen temas pendientes como la prohibición de las terapias de reconversión, denominadas Ecosig (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).

Lee también en LSR Hidalgo: Por abstencionismo, convocan a organizaciones a promover voto

Asimismo, indicó que falta avanzar en las leyes en materia de discriminación por orientación sexual, luego de que la diputada Lucero Ambrocio presentó una iniciativa al respecto, por lo que es necesario contar con un representante.

LEGISLACIÓN FEDERAL

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios para el proceso 2020-2021.

Determinó que los partidos nacionales deberán postular cuando menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y, para el caso del principio de representación proporcional, deberán postular una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales.

sjl