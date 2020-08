Piden a CDHEH apoyar la cancelación de proyecto hidráulico en Tlaxiaca

PACHUCA.- Los pobladores de San Agustín Tlaxiaca pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) así como del Congreso local y la Secretaría de Contraloría estatal contra el proyecto para llevar agua de dicho municipio a la zona metropolitana de Pachuca.

Con dicha petición, los ciudadanos exigen la suspensión definitiva y no temporal del proyecto de más de 46 millones de pesos a cargo de Corporativo Constructor Corusa S. A. de C. V. y Redicma de Puebla S. A. de C. V., contratadas por la Secretaría de Obras Públicas a través de una licitación.

Los quejosos argumentaron que el pasado 5 de agosto la Secretaría de Obras incumplió con entregar en tiempo y forma los expedientes de la construcción del sistema de agua potable, por ello solicitaron la intervención de otros órdenes de gobierno.

Asimismo, acusaron que no estaba completo el expediente técnico que pretendía entregar la SOPOT en una mesa de trabajo realizada la semana pasada, lo cual no permitió hacer un análisis para conocer los alcances de la obra.

"Los representantes de la Sopot se levantaron de la mesa de trabajo de manera prepotente, manifestando que la obra no se detendrá por ninguna razón, llevándose las carpetas que contenían la información", expuso la parte quejosa en un acuerdo publicado en la página oficial del Movimiento en Defensa del Agua de Tlaxiaca.

El pasado 4 de agosto, mediante una minuta de trabajo, los pobladores de Tlaxiaca en conjunto con personal de la SOPOT habían acordado que, a partir de recibir la documentación de la obra, analizarían el proyecto hidráulico durante un plazo de dos semanas para asegurarse que el agua del municipio no se llevaría a otras zonas de Hidalgo, tras argumentar que carecen del suministro de líquido que llega de dos a tres veces al mes.

