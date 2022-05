Pide Viggiano voto útil a MC y Verde: "Ya no van a ganar"

PACHUCA.- La candidata de Va por Hidalgo a la gubernatura, Carolina Viggiano Austria, llamó a indecisos y a los candidatos de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), José Luis Lima Morales, y Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier Berganza Escorza, a sumarse al voto útil.

"En realidad no (nos hemos acercado), la verdad es que ellos han hecho un gran esfuerzo por estar en la contienda, por presentar sus propuestas, no hemos tenido ese diálogo de una declinación".

Sin embargo, según la aspirante, no se descarta porque todos son bienvenidos y la única manera de enfrentar a Morena es votando por la coalición, que es la única opción que los puede vencer.

"Llamaría a una reflexión a MC y al Verde a que se sumen con nosotros para vencer, ya no tienen posibilidades de ganar, vamos a ganar todos si se suman con nosotros. Yo puedo hablar con ellos, sin duda, ellos son gente valiosa y aquí cabemos todos".

También solicitó a quienes no han decidido por quién sufragar a ser "generosos" y "no poner todos los huevos en una canasta", ya que Menchaca no garantiza que el gobierno federal atienda Hidalgo si no lo ha hecho en Zacatecas, por ejemplo.

sjl