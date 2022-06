Pide PRI conocer quién consultará el PREP

PACHUCA.- El PRI pidió al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) conocer quiénes están facultados para manejar los datos el día de la jornada electoral del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

A partir de informaciones que hemos recibido, nuestro partido y quienes integramos la coalición Va por Hidalgo, tenemos dudas que inclusive nos han llevado a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales", señaló Federico Hernández Barros.

Según el abogado, el tema es "muy sensible", derivado de que en enero dos consejeros fueron removidos por las fallas en el programa de 2020; no obstante, que en esa ocasión no se completaron los simulacros a cargo de la firma Megaweb; sin embargo, esta vez finalizaron sin problemas por la empresa Podernet.

"Creo que es muy importante quiénes tendrán acceso a la consulta de los resultados, más allá de lo que la propia normatividad permite y de esa manera no tengamos el riesgo de que el programa pudiera estar transmitiendo información que no es fidedigna".

La intervención ocurrió luego de que el pleno del IEEH aprobó una adenda a los lineamientos para integrar los resultados de las actas de las personas en prisión preventiva que emitieron su voto de manera anticipada, el próximo 5 de junio.

De acuerdo con los datos, este domingo se incorporarán 153 personas que participaron en esta modalidad y que serán contados para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el domingo a partir de las 17:00 horas.

