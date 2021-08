Pide Fayad a medios no hacer apología de la delincuencia

El gobernador Omar Fayad Meneses señaló que los medios de comunicación son responsables de que la ciudadanía se sienta insegura, debido a que con la información que brindan sobre las intervenciones policiacas hacen “apología del delito”.

Recordó que el 13 de junio un comando de siete personas irrumpió en el auditorio de Zempoala y sustrajo alrededor de 2 millones de pesos que serían entregados a adultos mayores por parte del gobierno federal. Al final de un operativo el dinero fue recuperado, pero perdieron la vida uno de los delincuentes y el oficial municipal Roberto Meneses Vargas.

En su mensaje durante la inauguración del C2 en ese municipio, el mandatario se dirigió a fotógrafos y reporteros, además de directivos de periódicos, canales de televisión y radiodifusoras, a quienes externó que al día siguiente “se permitió” hablar a algunos directores para compartirles una reflexión, ya que los titulares no reflejaban la labor de las corporaciones de seguridad.

¿Saben qué decían las primeras planas al siguiente día? Decían: ‘Trágico enfrentamiento, asalto al lugar donde pagaban el programa de los adultos mayores: dos muertos’, así decían. Otros empezaban diciendo: ‘Dos muertos en asalto, en Zempoala. Otros decían: ‘Muertos y heridos, el saldo en trágico asalto’”, expuso.

Según el representante del Poder Ejecutivo, con esos encabezados pareciera “que las cosas estaban de la chingada” en Hidalgo, pues en las notas principales pudo decir: “Exitoso operativo coordinado, muerto el delincuente, siete detenidos”, sostuvo.

Sostuvo que los medios de comunicación pudieron informar lo mismo, pero de distinta manera, con lo que los pobladores se sentirían más protegidos por el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno; además, se reconocería al elemento de seguridad que falleció y a las instituciones “que sí están dando respuesta al ciudadano”.

“Yo no digo que no informen veraz y oportunamente a la ciudadanía, pero no es lo mismo, después de lo que ocurrió, que se refleje de una u otra manera, porque esa mañana su hijo murió, tres resultaron heridos, toda la policía municipal se activó, el presidente (municipal) personalmente se trasladó, el secretario de seguridad estaba en el C5, estaba yo hablando con él, colgó el teléfono y se trasladó e inmediatamente pusieron en operación el operativo de coordinación con todas las fuerzas especiales, entró la Policía Federal, hablaron al Estado de México, le hablamos al Ejército Mexicano, salieron los drones a volar, salió el avión sigiloso con la cámara que puede transmitir en vivo”, mencionó.

