Pide disculpas sujeto que arrastró a perro; estaba muerto, dice

ATOTONILCO DE TULA.- Tras más de 40 días de que arrastrara a un perro con su camioneta en Atotonilco de Tula, el presunto responsable pidió una disculpa pública por sus actos que dijo fueron un error.

Así lo expresó en redes en un clip de 1.5 minutos, en el que asentó ser Pablo Martínez Barrón de Tlaxcoapan: "El día de hoy ofrezco una disculpa pública a toda la sociedad, dado que fui acusado por el delito de maltrato animal...".

"Por mi ignorancia no supe como actuar y cometí un error." Esta fue la disculpa que ofreció Pablo un habitante de #Tlaxcoapan quien amarró a un perro a su auto y lo arrastró. ?



Sin embargo, tras asentar que ya fue debidamente sancionado y pagó por su irresponsabilidad, aseveró que el ejemplar canino ya se encontraba sin vida al momento de los hechos que le señaló el Ministerio Público (MP).

"Aclaro que el perrito por el cual me juzgaron ya estaba muerto y aquí exhibo la fotografía, pero por mi ignorancia no supe cómo actuar y cometí un error", asentó en su declaración que leyó con dificultad, aunque no explicó la causa del deceso.

EL CONTEXTO

El 22 de febrero del que corre, mediante redes sociales fueron difundidas fotografías en las que se mostraba a un perro arrastrado por una camioneta negra mientras circulaba por las calles del centro de Atotonilco de Tula.

Por ello, el 10 de marzo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que el presunto responsable fue detenido en Apaxco, Estados de México, y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

