Pide Coparmex propuestas concretas a aspirantes al gobierno de Hidalgo

PACHUCA.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Hidalgo pidió a los cuatro aspirantes a la gubernatura plantear propuestas en materia de obra pública, seguridad, trabajo, reactivación económica y combate de la pobreza, tras señalar que los programas sociales que plantean son insuficientes.

En conferencia de prensa, Alberto Paredes Dueñas, titular de la Coparmex Hidalgo, anunció un debate ciudadano el próximo 28 de abril con los candidatos Julio Menchaca Salazar, Francisco Xavier Berganza, José Luis Lima Morales y la candidata Alma Carolina Viggiano Austria.

Sin embargo, el representante de la cámara empresarial señaló que el sector espera "propuestas más aterrizadas" a diferencia de las que se presentaron en el primer debate, del 21 de abril, que organizó el Instituto Estatal Electoral.

"En las propuestas creo que falta, como lo vimos en el debate pasado de Huichapan, que eran muy ligeras, estamos esperando propuestas más aterrorizadas, más viables, no solo es crear secretarías o programas", dijo

Respecto a los planteamientos de programas sociales, Paredes Dueñas consideró que son una ayuda especialmente para los adultos mayores; sin embargo, acotó que no todos los proyectos de asistencia solucionan la situación de pobreza.

"Todos los candidatos hablan de la asistencia social, tenemos desde Salinas de Gortari con programas asistencialistas y no se ha solucionado la pobreza, la asistencia social no es una solución viable, si es necesaria, pero no es la solución".

Por ello, el representante de la Coparmex consideró para el sector empresarial lo ideal sería que los candidatos presenten proyectos para los restaurantes, hoteles, centros turísticos y escuelas que quedaron afectadas por la pandemia.

Así como fortalecer la obra pública y a las empresas, lo que a su vez generaría fuentes de empleo, enunció.

Respecto a la inseguridad, Paredes Dueñas indicó que es un tema prioritario y evocó delitos como el huachicoleo, que a su vez, detonan otros como el robo de vehículo o secuestros, dijo.

EL DEBATE

El debate que organiza Coparmex se llevará a cabo el jueves 28 abril a las 18:00 horas en el auditorio de la Universidad La Salle, campus Concepción.

Participarán con preguntas los presidentes de las asociaciones civiles, ciudadanos, estudiantes, académicos y empresarios.

El tiempo estimado del debate es de una hora con 45 minutos, el aforo será de 120 personas. Los cuatro candidatos confirmaron su asistencia.

De acuerdo con la Coparmex, con dicho ejercicio se busca que la ciudadanía emita un voto razonado a partir de las propuestas presentadas.

Finalmente, la Coparmex Hidalgo descartó hacer encuestas de tendencia o preferencias hacia algún candidato para evitar cuestionamientos sobre dicha actividad.

sjl