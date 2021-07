Pide colectiva de Atitalaquia condiciones para comercializar

ATITALAQUIA. –La colectiva feminista Atzin pidió al ayuntamiento de Atitalaquia habilitar baños, energía eléctrica y no mojar los espacios donde acuden un día a la semana a vender sus productos para obtener recursos y así, "combatir la violencia económica".

Cada miércoles, a partir de las 9 de la mañana, las mujeres se colocan en el Parque Fray Diego de Rodríguez para comercializar bienes en un espacio que denominan "mercadita" y que definen como "una legítima y digna forma de protesta que busca otorgar espacios libres, seguros y gratuitos para combatir la violencia económica".

Sin embargo, a través de un pronunciamiento denunciaron que trabajadores de la administración municipal dan mantenimiento a las jardineras del parque en mención, justo cuando comienza la instalación de los puestos, lo que retrasa o evita su establecimiento.

Por ello, pidieron que las acciones de limpieza se realicen en días u horarios en los que no asisten y también que no desconecten la energía eléctrica de la zona y les permitan ingresar a baños públicos, además de no exigirles algún pago de cuota por vender.

Los y las servidoras públicas no han hecho más que reprimir y hostigar los proyectos de esta espacia (...) El director de reglamentos y espectáculos nos amenazó con hacer uso de la fuerza pública para retirarnos del espacio".

El colectivo exhortó a la administración municipal que preside Agustín Hernández Olguín no ignorar sus demandas, pues señaló que las demandas ya las han expresado con anterioridad sin obtener respuesta.

mai