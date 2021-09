Pez diablo diezma actividad pesquera en presa de Zimapán

PACHUCA.- La presencia del pez diablo, especie de depredador, en la presa de Zimapán agrava la situación de la piscicultura y la acuicultura ya que, desde hace años, la producción de carpas, lobina, tilapias y bagres se ha visto disminuida debido a que no se han dejado pasar los tiempos suficientes de reproducción de las especies.

Así lo señaló Carmen Lozano Moreno, diputada por el distrito de Zimapán, quien dijo que esta problemática de "pesca excesiva" se debió a la necesidad alimenticia y comercial de las propias personas ribereñas que dependen de esta actividad.

Años atrás, estos vendían hasta una tonelada de pescado; ahora, lamentablemente, no es así, pues nos comentan que ya no se produce esa cantidad porque no se dejaron pasar los tiempos indicados de veda, para no pescar, pues, ´el hambre es canija´ y hay mucha necesidad de los productores de tener un dinerito y mantener a sus familias", expresó la legisladora en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Ante tal situación, la legisladora local del PVEM dijo que va a impulsar la producción de alevín para repoblar la presa y también buscarán a especialistas para ver la forma de frenar la proliferación del pez diablo ya que este tiende a acabar con las otras especies.



Dicen por ahí que ´no solo llovió, sino que hasta granizó´ en el sentido metafórico que Zimapán se verá muy afectado por este tipo de animal que han llegado. En este momento, desconozco cómo se puede frenar su propagación del pez diablo, sin embargo, sabemos que es algo complicado, tendríamos que asesorarnos con biólogos", indicó Carmen Lozano.

La presencia del pez diablo llegó a la presa hidroeléctrica de Zimapán debido a los excedentes de agua el Valle de México, que inundaron Tula y otros municipios del Valle del Mezquital.

La población en general de Zimapán estamos con ese sentimiento de ´por qué a nosotros´; sin embargo estamos solidarios con los vecinos y compañeros de Las Vegas y adjuntas que son los más afectados por el agua que ha llegado y la llegada de este huésped indeseable (pez diablo)", expresó.

Este depredador, incluso, es difícil de comer por especies más grandes, ya que debido a la cantidad de espinas que tienen, no lo pueden tragar. Esta especie vive en la parte más sucia de los ríos y lagunas ya que suele enterrarse en el lodo, pero lo más peligroso es que tiene una armadura ósea capaz de acumular metales pesados.



Los ambientalistas advierten que contiene plomo y mercurio, por lo que, no se considera apta para el consumo humano.

