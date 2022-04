Pese a que es delito, mujer abandona a perrita en Centro de Control Canino

MINERAL DE LA REFORMA.- Pese a que el abandono de perros está considerado y tipificado como un delito, una perrita fue abandona en las instalaciones del Centro de Control Canino Metropolitano, ubicadas en La Calera, localidad de Mineral de la Reforma.

Así lo denunció Alba Luisa Jiménez del Ángel, presidenta de la agrupación La Jauría de Balú, quien cuestionó la omisión de las autoridades al ver la flagrancia del ilícito, el cual se sanciona con arresto, no denunciaron y, por el contrario, sacaron al can de las instalaciones.

"Es una lástima que se considere a la tenencia de perritos como algo desechable y que por parte de los trabajadores del municipio no exista un compromiso para proteger a los perritos. ¿Cómo es posible que abandonen perritos frente a sus ojos?", expresó la protectora de animales en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

ASÍ PASARON LOS HECHOS

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, Luisa Jiménez informó que los hechos ocurrieron el pasado jueves 31 de marzo, luego que una mujer llevó a la perrera a su mascota para deshacerse de ella.

"La justificación de la señora es que ´ya no la podía tener´ y que se la venía a dejar. Al no recibir al animal, la mujer (quien se desconoce su identidad) se mostró agresiva y reiteró que ya no se iba a ser cargo del animal; acto seguido, bajó a la perrita de su carro y la dejó en la recepción", narró la activista.

Los encargados del Centro de Control Canino, agregó la activista, sacaron a la perrita, quien se quedó afuera, confundida y sin ningún tipo de apoyo.

"Lamentablemente, las personas que nos contactaron para apoyar a la perrita, nos refieren que ésta estuvo toda la noche afuera; sin embargo el viernes por la tarde ya no la encontraron", agregó la activista.

LAS SANCIONES

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, en el inciso VII, se consideran actos de crueldad y maltrato contra cualquier animal abandonarlo en espacios públicos o privados.

En cuanto a las sanciones por este tipo de conductas, se prevén multas de 10 hasta 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir de 962.2 a 28 mil 866 pesos y arresto hasta por 36 horas.

Por la omisión de los funcionarios del Centro de Control Canino vamos a ingresar un documento al municipio de Mineral de la Reforma para que realicen las acciones pertinentes", expresó.









