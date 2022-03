Pese a destitución de Vázquez Benítez, prevé Fayad elección sin contratiempos

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses señaló que la designación de Ariadna González Morales como presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), tras la remoción de Guillermina Vázquez Benítez, no incidirá en la organización de los comicios para renovar el Poder Ejecutivo de Hidalgo.

“La verdad es que creo que habrá una línea de continuidad, no se puede interrumpir lo hecho y no se puede empezar de cero, no siento que el cambio vaya a producir algo, a todos nos daba miedo cuando nos enteramos que iba a haber cambio, que podría haber riesgos, espero que no, espero que no porque yo creo que ha habido un buen trabajo, lo venía viendo y espero que lo siga viendo”.

Después de acudir a la inauguración de las instalaciones del Sistema Universitario de Medios Autónomos (SUMA), el mandatario fue cuestionado sobre la relación con la servidora, por lo que aseguró que mantendrá una relación coordinada.

Vamos a trabajar igual que lo hicimos con la anterior presidenta, vamos a tratar de tener una relación respetuosa de sus disposiciones, de sus indicaciones y de sus procedimientos porque eso nos va a permitir tener la casa en paz para cuando todo lo que organiza el instituto tenga que llevarse a cabo, pues que cuente siempre con el respaldo”.

“NO ESTOY ENTERADO”, DICE SOBRE IMPAGOS AL IEEH



La destitución de Vázquez se encuentra en etapa de impugnaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE) le atribuye responsabilidad en la falla del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020 y, entre otras cuestiones, señala que hubo desfases con la empresa Megaweb, que fue contratada por adjudicación directa.

Lee también en LSR Hidalgo: Cederá Pachuca al Gobierno de Hidalgo servicio de limpia y disposición de basura

En su defensa, la exconsejera argumentó retrasos de ministraciones de su presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Hidalgo, lo que le impidió contar con solvencia para emitir un concurso de licitación pública.

Al respecto, el gobernador declaró que desconoce los señalamientos que hizo la otrora presidenta contra el ente de gobierno.

No, la verdad no estoy enterado, pero si hubiera sido así, estoy seguro de que lo hubiera señalado, pero espero que no tenga nada que ver”.

sjl