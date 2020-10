Pese a covid-19, Actopan y Acaxochitlán no cerrarán panteones

PACHUCA.- Ante la pandemia de covid-19, los Concejos Municipales de Actopan y Acaxochitlán dieron a conocer que implementarán medidas sanitarias durante el periodo de Día de Muertos, sin embargo, no cerrarán los camposantos ubicados en estas demarcaciones.

A través de redes sociales, el Concejo Municipal de Actopan informó que desde el pasado 26 de octubre y hasta el 3 de noviembre efectuarán un protocolo "estricto" para las visitas a los panteones.

Dichas medidas solo permitirán a una persona por familia y no deberá ser niña o niño, adulta mayor ni estar embarazada; además la visita no deberá rebasar los 30 minutos y no se deberán realizar ceremonias ni serenatas; también prohíben el ingreso de alimentos. Además, agregaron que permanecen sujetos a indicaciones del Gobierno de Hidalgo.

Asimismo, el Concejo Municipal Interino de Acaxochitlán avisó a los pobladores el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial durante las visitas a los panteones del municipio; además de que no permitirán el acceso a más de tres personas por familia y exhortan a respetar la sana distancia de 1.5 metros.

Por otro lado, en Huichapan se permitirán las visitas a los camposantos hasta las 16:00 horas del 31 de octubre con el fin de preservar una de las tradiciones más significativas y para salvaguardar la salud de las familias.

El Concejo Municipal de Huichapan pidió atender las medidas sanitarias durante las visitas y agregó que sólo permitirán el acceso a dos personas mayores de edad y con el uso de cubrebocas; y tendrán un filtro sanitario en estos espacios.

Hasta el momento varias alcaldías no han emitido recomendaciones sanitarias ni comunicados sobre el ingreso a los panteones municipales, entre ellas está la de Tepeji, Ixmiquilpan y Mineral de la Reforma.

CIERRES DE PANTEONES

En Tulancingo, el Consejo Municipal dio a conocer que el Cementerio San Miguel no tendrá servicio los días 1 y 2 de noviembre, sin embargo, no se detalló si esta medida aplica para todos los panteones de la demarcación.

A unos días de la celebración para visitar las tumbas de familiares, Tenango de Doria, Apan, Huejutla de Reyes y Tula de Allende comunicaron el cierre de panteones por Día de Muertos.

El de Apan estará cerrado del 30 de octubre al 2 de noviembre; mientras que en Huejutla se anunció que los panteones no han sido abiertos al público en general especialmente del 30 de octubre al 3 de noviembre, cuando se celebra el Xantolo en la Huasteca hidalguense.

Los cementerios que administra la alcaldía de Tula permanecerán cerrados desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre por salud pública y recomendación de las autoridades sanitarias.

