Personas sin discapacidad quieren usurpar candidaturas: OSC

Creo que para un partido son puntos a favor, yo estaría aplaudiendo a cualquier partido que postule a una persona con discapacidad. Ellos saben las barreras a las que se enfrentan y van a luchar por iniciativas en su favor. ¿Qué puede aportar una persona que no tiene discapacidad? yo puedo usar lentes, pero no me puedo comparar con una persona que es ciega completamente. No podemos, es una falta de respeto".