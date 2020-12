Persiste uso de pirotecnia durante festejo gudalupano, pese a llamado

De acuerdo con agrupaciones animalistas, la pirotecnia no solo afecta al medioambiente y animales. (Foto: web)

PACHUCA.- El uso de pirotecnia durante la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, persiste durante este 12 de diciembre en Pachuca; esto pese al llamado que hicieron agrupaciones animalistas y ambientalistas para no llevar acabo esta práctica.

Si bien, este año se suspendieron las peregrinaciones por la contingencia sanitaria de la covid-19, devotos celebraron desde sus casas la aparición de la "Morenita del Tepeyac" lanzando y quemando cohetes. La práctica comenzó a escucharse desde la media noche del viernes, extendidose a la madrugada, mañana y tarde de este día.

De acuerdo con Lourdes Sierra, activista y fundadora del Refugio para perros "Patitas Tuzas", este tipo de "costumbres" tiene diversos efectos en los animales. A los canes les genera temor y ansiedad que pueden causarles infartos; también, en su desesperación, pueden huir y ser víctimas de accidentes o perderse.

"¿Creen que con sus cohetes la Virgen de Guadalupe va a perdonar sus pecados? Espantan a su hermosa creación que son los animales... no quemes tu dinero", expresó la animalista de la zona metropolitana de Pachuca.

Por su parte, Jonatan Jobs Morales García, presidente de la asociación civil Biofutura, dijo que el uso de pirotecnia no sólo afecta al medioambiente y animales; también trae consecuencias a los seres humanos, como adultos mayores, niños y autistas, quienes puedes tener taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control y miedo.

Se deberían de erradicar estas acciones y buscar una solución a todas estas fiestas, elevando el sistema educativo y de conciencia. En Pachuca, las autoridades no han hecho el esfuerzo por crear campañas para ayudar a concientizar a la población para que eviten este tipo de prácticas", expresó el biólogo.

En años pasados, recordó, las peregrinaciones que pasaban sobre la avenida Revolución de Pachuca dejaban aves muertas, pues con los cohetes que echaban causaban infartos a los animales que se resguardan en los árboles y palmeras de esta importante vía.

"También en estas fechas teníamos muchos reportes de perritos que se infartan. Gente con autismo con crisis debido al estruendo de estos artefactos. No sé digan los accidentes, principalmente en niños que se queman por los cohetes y, en el peor de los casos, pérdidas de extremidades", señaló Job Morales.

Cabe señalar que, desde hace siete años, la agrupación Biofutura ha solicitado a los gobiernos estatal y municipal que no se use más la pirotecnia "pero no entienden, a veces es como hablar con la pared y es lamentable que a veces se entienda por la fuerza cuando se tiene una situación que pone en riesgo la vida de los seres humanos", concluyó el activista.

mai