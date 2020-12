Perredistas entienden alianza con otros partidos: Héctor Chávez

Es para cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión y del estado, hemos visto que los que están no han querido discutir 80 por ciento de las iniciativas que la oposición ha planteado. En lo local, se han enfrascado en otras discusiones y no hemos obtenido nada bueno, no hemos obtenido un beneficio en general para los ciudadanos".