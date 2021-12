"Pensé que había caído un rayo"; así sobrevivió a la explosión en la Aquiles

PACHUCA. - Como el sonido de un trueno, así describe Denis la explosión que lo despertó en la madrugada y lo obligó a bajar del edificio apresuradamente, entre vidrios rotos, sin celular, cartera, zapatos ni la llave del carro. La suya, es una de las 10 familias afectadas por la explosión en un departamento en la Aquiles Serdán.

"A la hora que sonó la explosión me levanté, pisé y había vidrios, me tuve que mover porque mijo estaba en la otra habitación, salí a la sala y la chapa se había botado, la puerta estaba completamente abierta y entraba el aire, entonces empecé a ver qué había agua cayendo, entonces pensé que había caído un rayo, me asomé y que me dice alguien de afuera: ¡Bájate, bájate! Yo no vi para arriba, sólo para abajo".

La vivienda donde ocurrió el siniestro se encuentra en el piso de arriba, exactamente encima de la suya. En el final de la calle Atlantes reposan los ladrillos de los muros destruidos, además de vidrios de casas aledañas y de un vehículo. La banda de seguridad les impide ingresar al inmueble.

Una vecina dice que llamaron al 911 y no contestaron. Yo creo que del C5 les pasaron la información y ya llegaron. Antier entraron cinco personas (al departamento afectado). Hacían fiestas cada fin o cada 15. Ayer tenían una, yo escuché y estaban tocando la guitarra, eran como las 2, apagué la luz y nos acostamos hasta las 6:16".

Uno de los habitantes salió y pidió a los vecinos crema porque supuestamente se había quemado las manos. Él y otra persona fueron atendidos por las ambulancias. Las autoridades reportaron sólo dos personas heridas en el incidente.

El resto de los vecinos se solidarizó con ropa, pues algunos salieron descalzos y sin abrigo. También proporcionaron resguardo y comida, mientras se llevan a cabo dos peritajes, de incendios y de estructura para conocer el riesgo de volver a los hogares. El siniestro interrumpió sus actividades menciona Denis Yakov Gómez.

Yo soy maestro, me iba a levantar en la mañana a dar mi clase por zoom, entonces paso esto y ya ni clases, estuvo bueno el trancazo. Le digo a mi señora y a mi hijo que de lo malo, lo bueno, estamos vivos".

"SE VE QUE VA A COLAPSAR"

Denis se mudó con su familia hace siete meses en el departamento que es propiedad de su hermana; mientras, para Luciana Espinosa Gómez representaría la pérdida de un patrimonio de 17 años.

"Aquí ya ni cómo vivir porque ya está afectado todo el edificio. Ese departamento que está de ese lado se ve que va a colapsar", mencionó mientras aguarda en una banca la indicación de las autoridades.

Los vecinos, dice, interpusieran una denuncia en el Ministerio Público por los probables daños.

"Yo digo que fue un accidente. No pudimos sacar nada, solo que papeles. Estamos esperando el peritaje porque no puede uno entrar".

Las autoridades ofrecieron habilitar un albergue en avenida Revolución, pero los afectados prefirieron acudir con sus familiares, además de hacer guardia nocturna para evitar que alguien entre y roben sus pertenencias, pese a la presencia de policías.

Nos están dando comida y eso. No creo que vayan porque imagínate cómo se van a quedar las casas solas, dicen que se van a quedar los policías, pero quien asegura que no se van a robar las cosas".

UNA FUGA DE GAS

Protección Civil de Pachuca informó que el incidente se debió a la acumulación de una fuga de gas en el inmueble. Otras versiones no oficiales señalan que una de las personas que recibieron atención médica de encuentra detenida.

Hasta la tarde de este jueves, continuaban los trabajos de inspección y los colonos estaban a la espera del dictamen pericial para rescatar sus bienes.

