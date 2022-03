"Pensé que era un mito", dice treintañero de la reacción de AstraZeneca

PACHUCA.- Para Erick los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca eran un mito, aunque sus amigos le habían dicho que generaba síntomas severos, él no lo creyó hasta que recibió por primera vez este biológico contra covid-19, durante la jornada de refuerzo para los habitantes de 30 a 39 años de Mineral de la Reforma.

Erick recibió la inyección el miércoles por la mañana y padeció una noche de alucinaciones, fiebres, escalofríos y dolores musculares.

Yo pensé que exageraban, pero no, es una vacuna muy fuerte, me dejó muy mal, no pude ir a trabajar y me sigo sintiendo sin fuerzas, no pensé que esto fuera así".

Comentó que incluso apostó con sus amigos a que seguramente no tendría reacción, ya que la vacuna anterior sólo le provocó un dolor de brazo muy leve.

Para este grupo etario la Secretaría de Salud informó disponibilidad de 20 mil 310 dosis en tres municipios, incluido Mineral de la Reforma, para ellos participaron 29 grupos de medicina y enfermería en la aplicación del biológico.

La ciudadanía entre los 30 y los 39 años tiene un avance de aplicación del 25 por ciento, esto representa que el 110 mil 747 treintañeros han recibido el biológico, todos han sido cubiertos con AstraZeneca.

La población total que la secretaría prevé inocular es de 445 mil 636 personas de este rango de edad, que ya están contemplados para la tercera dosis.

Es una vacuna fuerte, dicen que es de las mejores y yo espero que valga la pena, porque pega mucho, y duele todo el cuerpo".

Por último, dijo que las reacciones fuertes no son impedimento para no vacunarse y en caso de que sea necesario recibir este biológico nuevamente, acudirá a la jornada.





