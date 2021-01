Pedro requiere 99 mil pesos para dar de alta a su hijo del hospital

PACHUCA. - A cuatro días de haber nacido, Ángel Gael Moreno Islas requirió de hospitalización por complicaciones de salud; ahora sus padres piden apoyo para saldar la cuenta por la atención médica que ha recibido en el Hospital del Niño DIF Hidalgo, la cual es de aproximadamente 99 mil pesos.

Pedro Moreno Martínez, padre del niño, explicó que, de acuerdo con el diagnóstico de los doctores, la madre del menor le transmitió una infección durante el parto, lo cual le ocasionó convulsiones.

No obstante, la infección ya fue controlada, pero aún sufre de ataques, por lo que permanecerá hospitalizado al menos hasta el próximo martes.

El joven originario del Valle de Tulancingo indicó que el menor ya iba a ser dado de alta esta semana, pero tuvo complicaciones y su estancia en el hospital se extenderá hasta el martes.

Además, dijo que aún no ha logrado conseguir el dinero de la cuenta para que su hijo pueda ser dado de alta. Pues, además, su esposa tuvo complicaciones durante el parto y fue atendida en un hospital particular, lo cual les ocasionó gastos que no tenían contemplados y tuvieron que conseguir dinero.

Ante esta situación, Pedro ha buscado apoyos económicos con diferentes autoridades de gobierno; hasta el momento la Secretaría de Salud estatal (SSH) lo ayudó con 5 mil 500 pesos.

Es por eso que también decidió buscar apoyo en redes sociales, pidiendo donaciones para saldar la deuda de atención médica de su hijo recién nacido. Sin embargo, reconoce que no ha logrado obtener la ayuda que necesita, pues quienes han visto la publicación desconfían que sea real su situación.

Si yo tuviera el dinero lo pagaría, por mi hijo daría cualquier cosa. La verdad es que no me encuentro con los suficientes recursos para pagar el hospital", mencionó.

Por su parte, el Sistema del DIF estatal indicó que el viernes por la tarde citaron a Pedro para que una trabajadora social evaluara su situación económica y así buscar un acuerdo sobre el monto de la deuda hospitalaria y la manera de poder pagarlo, pero señaló que no se presentó a la reunión.

Al respecto, el padre de Ángel Gael dijo que durante la semana acudió al área de trabajo social, pero le indicaron que debía buscar un acuerdo con la directora del hospital, Georgina Romero Hernández, aunque no abundó más en las razones por las que ya no acudió a la última reunión pactada.













