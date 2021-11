Pedro, el taxista que buscó por radio a pasajera que perdió 5 mil pesos

PACHUCA.– El pasado lunes 22 de noviembre, Pedro Soto Pineda, un taxista de 52 años de edad, encontró en su vehículo una cartera con 5 mil pesos, en lugar de quedarse con el dinero, buscó a la pasajera que extravió la billetera y por su honestidad, ahora las usuarias del transporte lo buscan para contratarlo.

Es originario de Mineral del Monte, chofer desde hace 20 años en la Zona Metropolitana de Pachuca. El día que encontró la cartera salió a trabajar como siempre, lo abordó una señora con sus dos hijas.

La pasajera Malena Mendoza Rivera perdió su cartera con 5 mil pesos al interior, llevaba esa cantidad porque aquel lunes pagaría un préstamo que meses atrás le hicieron para subsanar los gastos médicos de uno de sus familiares que padece epilepsia.

LA BUSCÓ POR RADIO

El viaje que llevó Pedro fue desde la avenida Ferrocarril Central hasta el Parque Hidalgo. El taxista no se dio cuenta de la cartera de manera inmediata, pues esta se cayó entre el asiento delantero y la puerta lateral del copiloto.

Cuando el pasaje descendió, Pedro continuó su camino y se paró en una refaccionaria a comprar una pieza para su taxi y ahí se dio cuenta de la billetera.

Al principio pensó en regresarla a la dirección que mostraban las identificaciones que contenía la cartera, pero la ubicación no coincidió con el punto donde abordaron el vehículo las pasajeras. Por eso decidió ir a una radiodifusora de la ciudad para buscar a la dueña y así logró localizarla.

Le di su monedero, se puso a llorar. Yo le dije que no tomé nada, que le devolvía su monedero y ella me dio una gratificación (...) Todos andamos al día y pues, si el dinero bien habido no nos rinde, imagínese el mal habido. Cualquiera puedo haber dicho: aquí no dejó nada y es su palabra contra la mía, pero prefiero no esconderme de nadie":

MALENA, LA PASAJERA AGRADECIDA



Malena narró que, como cada día, aborda un taxi cerca de su domicilio en compañía de sus dos hijas, todas descienden cerca del parque Hidalgo y a partir de ahí cada una toma rumbos diferentes a sus actividades diarias.

Lee también en LSR Hidalgo: Eran hijas, hermanas, madres o esposas; van 16 feminicidios en Hidalgo

Sacó su cartera, pagó el servicio de taxi y se fue a trabajar. Cuando llegó a su oficina se dio cuenta que ya no llevaba su billetera. Ese día en especial, portaba 5 mil pesos porque pagaría un préstamo.

Al llegar a mi trabajo intento sacar mi cartera, pero ya no estaba. Yo soy hipertensa, me puse mal casi me desmayo, entré en pánico".

En su monedero dijo que también llevaba documentos personales y tarjetas, en un principio dio todo por perdido, hasta que escuchó el anuncio en la radiodifusora, ahí le dieron los datos del taxista y enseguida lo contactó. El miércoles 24 de noviembre Pedro le devolvió sus pertenencias.



Tuve la ventaja de haber abordado el taxi de ese señor que es una persona con valores, íntegra y es raro encontrarse gente así (...) El señor me dijo: mire, a nadie nos sobra el dinero y todos estamos en lo mismo, pero yo tengo otros valores, así me lo dijo".

El caso de Pedro lo divulgó Malena y pronto se viralizó entre grupos de mujeres que ofertan o compran productos en Facebook, como una forma de agradecimiento por la devolución de sus pertenencias, desde ahí, varias pasajeras piden su número telefónico porque la acción que realizó les genera confianza para poder trasladarse con él.

Te puede interesar Explosión en la planta de Cruz Azul Tula fue un atentado, dicen cooperativistas



Pedro Soto Pineda labora de las 6 de la mañana a las 9 de la noche todos los días de la semana, trabaja en Pachuca y también toma algunos servicios fuera de los municipios céntricos del estado, pero no acude a la Ciudad de México ni al Estado de México. Las personas que estén interesadas en su servicio pueden contactarlo al número: 7711575187 .

Con toda confianza pueden abordarme, yo los llevo a su destino y si olvidan algo y me contactan o tengo como contactarlos, con gusto lo regreso sin esperar nada a cambio", finalizó Pedro.

sjl