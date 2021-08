Payaso de Rodeo, La Chona y otras canciones en módulos de vacunación de Hidalgo

PACHUCA.- Este lunes inició la vacunación contra covid-19 para mayores de 18 años de edad en Hidalgo, por lo que la Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo armó una lista de reproducción con las canciones favoritas de la juventud hidalguense.

Tras el anuncio para la inmunización de personas de 18 a 29 años de edad, la delegación convocó a los jóvenes a través de redes sociales para elegir y votar las canciones que más les gustaran para las jornadas de vacunación.

Los artistas más votados y mencionadas fueron: Bacsktreet Boys, Belanova, Bronco, BTS, DLD, Grupo Marrano, Julieta Venegas, La Gusana Ciega, La Oreja de Van Gogh, Mago de Oz, Maldita Vecindad, Maná, My Chemical Romance, Molotov, Olivia Rodrigo, One Direction, Panteón Rococó, Pink Floyd, PXNDX, RBD, Taylor Swift, The Weekend, Uzielito Mix y Valentín Elizalde.

Los cuales estarán presentes en la lista de reproducción del programa "Al Ritmo De La Vacuna", la cual pueden encontrar en Spotify con el nombre #AlRitmoDeLaVacuna18-29Hidalgo.

Payaso de Rodeo, Como una novela, Desvelado, La Chona, Las Divinas y La Bichota también estarán en la lista de canciones que escucharán las personas jóvenes para ir a vacunarse.

Finalmente, la delegación invitó a las personas continuar con las propuestas de canciones favoritas para hacer más amplio el repertorio.

¿Tienes entre 18 a 29 años?

¡LlegóElMomento!



Menciona en los comentarios tu rola ???? favorita ?? para qué la escuches mientras te vacunan. #AlRitmoDeLaVacuna



En los siguientes días publicaremos las canciones ganadoras ¡participa!#HagámosloJuntos#BrigadasCorrecaminos ???? pic.twitter.com/lGOu7aw11q — Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo (@GobMXHidalgo) August 8, 2021

emh