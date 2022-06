Paso a paso para sacar tu constancia fiscal; pero también las consecuencias sino

PACHUCA.- Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) conminó a patrones y empleados a efectuar el trámite de obtención de la constancia de situación fiscal o constancia de RFC como se le conoce, que es un documento que contiene todos los datos del contribuyente.

Se trata del nuevo procedimiento para el llenado de recibos para el pago de sueldos y salarios bajo la versión 4.0 de las facturas electrónicas o comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) que será obligatorio a partir del primero de julio del que corre. Los cambios entraron en vigor desde enero.

Ello como parte del paquete fiscal aprobado por el Congreso de la Unión, pero existe un periodo de transición en el cual coexistirán la versión 3.3 y 4.0 hasta el 30 de junio; luego, para los CFDI será obligatorio poner datos del emisor y receptor de la factura con nombre y código postal del domicilio fiscal, e incluyen a los recibos de nómina.

Ante lo anterior, el SAT refirió que no habrá prórroga para el trámite, aunque dio a conocer más facilidades para su agilización, sobre todo enfocadas en las empresas que posean una plantilla laboral de más de 400 trabajadores, aunque también hay otras posibilidades para el resto de los empleados.

1.- Para empresas

Para empleadores con más de 400 trabajadores, el representante legal podrá solicitar apoyo masivo al correo electrónico cifmasivo@sat.gob.mx. Consiste en establecer un horario específico para entregar los documentos en oficinas del SAT de manera personal; pero si son más de mil empleados será en las instalaciones de la firma o establecimiento.

2.- Trámite presencial

Para contribuyentes que quieran acudir al SAT sin cita, únicamente deberán llevar una identificación oficial.

3.- Medio electrónico

Ingresar a sat.gob.mx a la sección "Otros trámites y servicios", dar clic en "Genera tu constancia de situación fiscal". Luego, solo será necesario teclear el RFC y la contraseña, o bien, la firma electrónica (e-firma) vigente.

4.- SAT Móvil:

–Descarga la aplicación SAT Móvil para celulares o tabletas electrónicas.

–Ingresar a SAT ID

–Ingresa una identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo electrónico y número de teléfono.

PESE A FIJAR PLAZO, NO HABRÁ MULTAS

Aunque el SAT fijó un plazo límite para la obtención de la constancia de situación fiscal y asentó que no habrá prórrogas, por el incumplimiento a lo anterior no serán expedidas multas o sanciones para los trabajadores, porque es un requisito que sirve para cumplir con un trámite administrativo para el correcto timbrado de la nómina.

TAMPOCO SE PODRÁ RETENER EL SALARIO

Si bien el documento es para la certificación fiscal digital en el recibo del pago del salario con los datos correctos y actualizados, el diario El Financiero refirió con base en fiscalistas que va contra la ley que el patrón retenga la remuneración si no se entrega la constancia antes del 30 de junio.

Por lo que no será una causal para la suspensión del pago de retribución por los servicios prestados al mismo; sin embargo, las consecuencias se centrarán más bien en el empleador, quien por no haber recibido el papel necesario no podrá efectuar el deducible de impuestos de la nómina.

