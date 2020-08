Partidos pueden postular más mujeres que varones: TEEH

PACHUCA.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) señaló que para cumplir acción afirmativa en materia de paridad de género en las elecciones de ayuntamientos no es necesario establecer un límite de postulación de 50 candidatos varones y la misma cantidad de mujeres, pues las segundas pueden superar ese porcentaje.

El organismo resolvió el viernes el recurso de apelación RAP-PESH-004, promovido por Encuentro Social, y consideró que pueden postularse más mujeres que hombres; no obstante, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) manifestó preocupación porque la sentencia incidiría en la repartición de espacios de representación proporcional.

Los consejeros del IEEH promovieron un incidente de aclaración de sentencia porque consideraron que la resolución del TEEH resultó contradictoria y ambigua.

Cuestionaron al tribunal sobre el límite de porcentaje válido de candidaturas femeninas por partido y el orden que deberán guardar las postulaciones.

Sin embargo, el pleno declaró esta parte improcedente porque demandan al tribunal que se pronuncie sobre los espacios plurinominales, pero éstos no fueron abordados en el recurso de apelación primigenio.

Además, explicó el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, lo que los consejeros pretendieron no es un incidente de aclaración de sentencia, sino una consulta, pero las Salas de los Tribunales no están facultadas para responderlas.

Por último, respecto del sentido de la primera sentencia, la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo informó que no hubo un pronunciamiento sobre las reglas, sino que abrió la posibilidad de que el límite de postulaciones de mujeres no correspondiera al de varones, pero no es obligatorio para los partidos políticos.

