Partidos enviaron a candidatos a campaña con menos de $500 en 2020

PACHUCA.- Candidatos que participaron en los comicios a alcaldes de 2020 en Hidalgo hicieron campañas incluso con menos de 500 pesos al día, eso es lo que reportaron los partidos Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social, PRI y Acción Nacional al órgano fiscalizador del INE.

En conjunto, las agrupaciones políticas recibieron 57.2 millones de financiamiento público para distribuir entre sus abanderados, quienes tuvieron 40 días para convencer al ciudadano de votar por ellos y a la par, administrar los recursos en nómina, honorarios, producción de spots, viáticos, pasajes, propaganda, eventos políticos y para los representantes de casilla el día de la jornada electoral.

MORENA, TLANALAPA EL MÁS BAJO

Según los reportes de Morena, Laura Ramírez, hizo campaña con 45 mil 138 pesos para ganar Tlanalapa; Tania Valencia contendió por Villa de Tezontepec con 53 mil 37.04 y Miguel Monterrubio por Jaltocán con 57 mil 479 pesos.

Mientras que Luis Enrique Cadena Morales ganó Nopala con una campaña a la que Morena invirtió 74 mil 235.76 pesos.

Además, la agrupación otorgó menos de 20 mil pesos a las candidaturas que fueron encabezadas con partidos de la alianza.

En total, el partido guinda Hidalgo transfirió a 75 candidatos 11 millones 916 mil 456 pesos, 6 millones 86 mil 31.5 pesos menos del monto que dispuso para campañas, que era de 18 millones 12 mil 487.50 pesos, según los informes de ingresos y egresos de los aspirantes.

Adolfo López, titular de Finanzas de Morena, aseguró que de los 6 millones de pesos restantes para campañas, 1.6 millones de pesos fueron destinados al pago de representantes de casilla, 1.3 es considerado remanente, es decir dinero no ejercido, para solventar cualquier observación hecha por el INE, como por ejemplo sanciones porque los candidatos no entregaban en tiempo su agenda. Otro monto –que no especificó– se destinó a promocionales conjuntos en los municipios.

Lee también en LSR Hidalgo: Con o sin pandemia, acosan a mujeres en el transporte público

Morena fue el único partido que no entregó al Instituto Estatal Electoral (IEEH) su informe de distribución paritaria de las prerrogativas de campaña, que tuvo el objetivo de demostrar que no se otorgaran más recursos a los candidatos que a las candidatas.

"Al final de cuentas no se puede hacer la distribución paritaria porque el tope de gastos de campaña te restringe. Lo que tienes que hacer es distribuirlas conforme al tope, no al género, es una contradicción, no es el mismo lo que se puede gastar en Eloxochitlán, donde fue la compañera, que en Pachuca", refirió.

CANDIDATO DEL PRI CON $428 AL DÍA

El tricolor recibió del IEEH un total de 9 millones 421 mil 758.62 pesos para repartirlos entre sus 84 candidatos.

Vicente Hernández recibió 17 mil 146 pesos para desarrollar su campaña, es decir, el candidato tuvo un presupuesto de 428 pesos para competir por Eloxochitlán.

El PRI entregó a Valentín Zapata 20 mil 824 pesos para hacer 40 días de proselitismo en Juárez.

En contraste, Sergio Baños tuvo para gastar más de 20 mil pesos al día para competir por Pachuca o Adela Pérez, a la que el partido tricolor asignó un presupuesto diario de 13 mil pesos para su campaña en Huejutla.

MENOS DE $200 PARA UNOS PANISTAS

La agrupación albiazul dispuso de 6 millones 70 mil 540.86 pesos para los 80 candidatos que respaldó, de los cuales 28 contendieron en candidatura común con el sol azteca. En Eloxochitlán, Edith Espinoza pudo gastar apenas 144 pesos diarios para su campaña, en tanto que Jazmín González tuvo disponibles 160 diarios en Tepatepec.

El organismo de derecha invirtió la mayoría de sus recursos a la capital del estado, con Andrés Chávez Pumarejo, quien recibió por parte del instituto 433 mil 731.99.

En la respuesta a una solicitud de información, Acción Nacional informó que de los 6 millones 70 mil 540.86 pesos, 2 millones 644 mil 20686 fueron destinados a gastos en conjunto como manejo de redes sociales por 227 mil pesos o propaganda utilitaria por un millón 812 mil 933.22 pesos. También se erogaron 602 mil 812 pesos en combustible.

PANALH APOSTÓ POR PACHUCA Y PERDIÓ

Nueva Alianza Hidalgo otorgó 12 millones 708 mil 640.84 pesos, de los cuales 11.11 por ciento fueron para la capitalina Darina Márquez Uribe. Pese a que fue la mayor cantidad, no alcanzó ni siquiera una regiduría.

Por el contrario, obtuvo el triunfo en Agua Blanca y Tianguistengo, donde sus candidatos Elizabeth Vargas y Crisóforo Rodríguez recibieron mil y mil 600 diarios de dinero público, según la respuesta a una solicitud de información.

PESH REPARTIÓ 10 MDP

Encuentro Social Hidalgo registró aspirantes en 82 municipios. Entre los aspirantes con menos recursos y que contendieron en solitario se encuentran Serafín Ordaz y Refugio Montaño, de San Agustín Metzquititlán y Singuilucan, que ejercieron 40 mil 330.82 y 66 mil 569.34 pesos, respectivamente, es decir alrededor de mil pesos diarios.

En total, las prerrogativas de Encuentro Social ascendieron a 10 millones 997 mil 143.65 pesos, de los cuales recibieron los montos más altos Susana Paz, de Ixmiquilpan, y Daniel Andrade, de Huejutla.

sjl