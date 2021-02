Participa SSPH en taller internacional sobre policías comunitarias

PACHUCA.- La Policía de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) participó en el taller internacional "Sharing the Philosophy of Community Policing with the Comumunity" (Compartiendo la Filosofía de la Policía Comunitaria con la Comunidad), promovido por la Embajada de los Estados Unidos de América.

La dependencia estatal representó a México durante el desarrollo de las actividades del taller internacional con el tema ´La Policía Comunitaria con perspectiva de género´.

En la ponencia, la titular de la Unidad Policial Especializada de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género (PPAViG), Ariadna Martínez Ángeles, destacó la importancia de compartir las estrategias de acercamiento que la Policía Estatal ha desarrollado para la sociedad y con ello contribuir a dar frente a la violencia de género.

Martínez Ángeles aseguró que este intercambio cultural permite reforzar la proximidad social mediante un sentido más empático para garantizar los derechos humanos de quienes sufren algún tipo de violencia.

Así como para canalizarlas y recolectar sus denuncias sin ser revictimizadas, luchando siempre por la convivencia pacífica de las y los ciudadanos.

Esos derechos se hacen valer y bajo esas perspectivas y bajo reglamentos. Las Policías en México crean Instituciones Comunitarias, por lo que hoy los que nos desempeñamos como agentes de la Ley generamos acciones de proximidad con la población", señaló la titular de la PPAViG.

Agregó que, mediante la Estrategia Hidalgo Seguro, la imagen de las mujeres policía ha sido más valorada, permitiendo que cada vez más mujeres ocupen puestos en la línea de operación como líderes, abriendo brechas para la equidad de género.

El panel de oficiales expertos compartió conocimientos a público de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Bolivia, al que detallaron las referencias que en materia de seguridad desarrollan cada una de las Policías en su país, de acuerdo a los usos y costumbres que rigen la convivencia social.

