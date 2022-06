¡Participa! Concurso infantil de carteles con más de mil pesos en premios

PACHUCA.- Si tienes entre 5 y 12 años de edad es tu oportunidad de participar en el Concurso Infantil de Carteles y ganar un kit escolar.

La presidencia municipal de Pachuca lanzó la convocatoria a través del Sistema DIF Municipal dirigida a niños y niñas en edad escolar que deseen impulsar su creatividad a través de la elaboración de carteles bajo la temática ¿Por qué es bueno reciclar?

CATEGORÍAS PARTICIPANTES

Las categorías que participan son dos: INFANTIL A: niñas y niños de 5 a 8 años de edad; y categoría INFANTIL B: niñas y niños de 9 a 12 años de edad. Todos originarios de la ciudad Pachuca.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA

Para participar inscríbete a través de esta liga (click aquí).

Los carteles deberán elaborarse con al menos un material reciclado y podrán entregarse a partir de este lunes y hasta el 24 de junio, directamente en el área de Audiencia Pública, situada en las oficinas centrales del Sistema DIF Pachuca, con ubicación en Parque Hidalgo, número 120, colonia Centro, de esta ciudad.

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL

El cartel será de las medidas doble carta (43 x 28 cm) o media cartulina; de forma horizontal; algunos de los materiales que se pueden utilizar: papel bond, papel, ilustración, cartulinas, opalinas, cartón, hojas de colores, papel cascarón, lápices, crayones, plumones, acuarelas, tinta china, colores de madera, lapiceros, gises o plumas.

VOTACIONES

Además del jurado calificador habrá una votación a través de la red social Facebook del Sistema DIF Pachuca para elegir a los tres primeros lugares de cada una de las categorías.

Para evaluar se tomarán en cuenta las reacciones recibidas por cada cartel: me gusta, me encanta, me importa y me sorprende. Conoce la convocatoria completa (aquí).

PREMIACIÓN

Se premiarán a los tres primeros lugares de cada categoría con kits escolares:

1° lugar: kit escolar con valor de $1,100.00

2° lugar: kit escolar con valor de $700.00

3° lugar: kit escolar con valor de $500.00

La entrega de premios se llevará a cabo el sábado 2 de julio en el UNIDIF, localizado dentro de las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal, con dirección en Prof. Antonio Chávez Ibarra, Carlos Rovirosa, de esta ciudad.

MÁS INFORMACIÓN

Busca las bases en la siguiente liga:https://drive.google.com/.../1OSd9Px54WuP27Rq967u.../view...

Para mayor información, comunícate al 771 717 7840 ext. 3116.

También puedes inscribirte entrando al siguiente enlace: https://forms.gle/z4ZR7VRGqrbx6Zsp7

jgp