Para Vianey y Don Polo “no hay moneda que alcance”

A mí me gustaría vivir en el mar, en Veracruz o Tabasco, donde haya mucha alegría, marimbas, siempre he sido alegre, me gusta platicar parezco cotorro, me gusta ayudar a la gente de la manera que sea, quizá mañana no me ayuden a mí porque yo ya no esté, pero a mi hijo, a mi esposo y a mí alguna vez han tendido la mano”.