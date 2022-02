Para gobierno de coalición, acuerdos y lealtad de Menchaca: aliados de Morena

PACHUCA. - La confianza, lealtad y acuerdos con el virtual candidato común de Juntos Haremos Historia, Julio Ramón Menchaca Salazar, son clave para construir un gobierno de coalición, señalaron los dirigentes de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) y del Trabajo (PT) que respaldarán al abanderado morenista.

Hace seis años, Verde y Panalh contendieron en la alianza encabezada por el tricolor; sin embargo, sus representantes no obtuvieron espacios en alguna secretaría, en tanto diputados de estás fracciones respaldaron al gobierno en turno principalmente en la LXIII Legislatura.

Javier Vázquez Calixto, comisionado político del PT, externó que está será la primera prueba para conocer si, en caso de triunfo, Morena pretende seguir contendiendo en bloque con el resto de los partidos, ya que después se elegirán alcaldes, diputados locales y federales.

No hay ninguna garantía, había un acuerdo nacional de los partidos para ir en candidatura común, por supuesto que estamos en la dinámica de apoyar para lograr la alternancia en Hidalgo y confiamos en que el senador tenga la capacidad para reconocer el trabajo de cada uno de los partidos. Consideramos que es una persona capaz y es donde se verá su lealtad".

Para transitar, recordó, las tres fuerzas cuentan con representantes en el Poder Legislativo, que durante la LXV Legislatura podrán respaldar las iniciativas del Ejecutivo.

Antonio López Obregón, secretario general del Partido Verde, dijo estar consciente de que todas las fuerzas deben tener representatividad en el gobierno, tanto para sus simpatizantes como para la ciudadanía.

"Realmente todavía no tenemos una coalición, esperemos el tiempo, a partir del 11 de febrero y definiremos como iremos, yo pienso que todo se construye sobre acuerdos. No es nada condicionado, no son nada más negociaciones y ya, son acuerdos muy profundos", explicó.

Sergio Hernández Hernández, líder del Panalh, sostuvo que existe "plena confianza" de que el trabajo del organismo turquesa y sus militantes será reconocido por quién abandere el proyecto.

Tanto en espacios en un posible gobierno, como en el resultado electoral", externó, luego de que la agrupación fue la que solicitó esperar a la firma de la coalición para agotar la figura de candidatura común.

jgp