Para evitar mercado negro, destruyen frascos de vacuna anticovid

Quiero ofrecerles a todos los pachuqueños una disculpa, a título personal, porque a mí no me gusta rehuir mis responsabilidades ni darle la vuelta a bulto, tengo que hacer lo mejor de mi parte para que sea mucho más eficiente la vacuna, no puedo yo echarle la culpa a alguien, el secretario de Salud soy yo y por lo tanto yo tengo que hacerme responsable de que las cosas funcionen lo mejor posible o mejor de lo que estuvo el día de hoy y ayer".