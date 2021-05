Pandemia sigue a la baja pese a campañas y Semana Santa: SSH

PACHUCA.- Ni las vacaciones de Semana Santa ni el inicio de las campañas electorales incrementaron la curva epidemiológica de covid-19 de Hidalgo, declaró Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud estatal.

En conferencia de prensa, detalló que el número de pacientes pasó de 419 hace 10 días a 252, al corte de hoy, es decir, 167 enfermos menos.

Del total de pacientes registrados, 118 están hospitalizados por tratamiento de terapia media, cinco se encuentran en terapia intensiva y el resto son de atención ambulatoria; es decir, reciben atención en casa.

Explicó que hubo más personas contagiadas durante las fiestas decembrinas en comparación con las campañas electorales y el asueto de Semana Santa.

"Contrario a lo que nosotros esperábamos, la Semana Santa, hasta el momento, no ha representado una situación de alarma epidemiológica, como para regresar en las concesiones que la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) y Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh) ha otorgado al sector comercial. Inclusive no lo hemos mencionado aquí, pero Semana Santa y el inicio de las actividades electorales, no han tenido una repercusión tan importante como se tuvo en la movilización del fin de año pasado".

Agregó que, de acuerdo con la dispersión geográfica de casos positivos, Pachuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca y Mineral del Chico son los lugares con mayor transmisión comunitaria.

Consideramos que esta fase de meseta es muy inestable (...) Aunque llevamos muchas semanas anunciando la desaceleración de la pandemia, esto no debe tomarse como acercarse al fin del problema".

CONTINÚAN JORNADAS DE VACUNACIÓN

Durante la transmisión en vivo, el funcionario detalló que el sector salud continuará con las jornadas de aplicación de vacunas contra covid-19 y que el porcentaje de avance es de 92 por ciento de la meta.

Este porcentaje representa 61 municipios vacunados y 23 que siguen pendientes. Añadió que están listos los censos de personal educativo y de salud para que sean vacunados.

Lee también en LSR Hidalgo: Sigue Pachuca con plan para concesionar basura por 20 años, pero con licitación

El conteo de personal docente y administrativo de instituciones educativas dio un total de 82 mil 653 personas que serán vacunadas; 22 mil 438 de ellas están en Pachuca que es la jurisdicción sanitaria más grande.

Del personal de salud, están esperando la vacuna 15 mil 71 personas que trabajan en instituciones públicas y privadas. Para ellos hay disponibles 9 mil 908 que se dividen en: 5 mil 150 para personal de público y 4 mil 758 del ámbito privado.

Las sedes para vacunación son en Pachuca, los hospitales General y de Respuesta Inmediata; así como los nosocomios generales de Tulancingo, Tula, de Respuesta rápida de Actopan y de la Huasteca. La institución aún no dio a conocer las fechas.

Además, continuarán con las jornadas de aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años que aún están pendientes e iniciarán con las primeras inoculaciones para el grupo etario de 50 a 59.

sjl