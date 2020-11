Pandemia impidió a Mariam conseguir trabajo; se autoempleó en casa

PACHUCA. – A finales de febrero de 2020 Mariam Romero recibió su título universitario y comenzó a buscar trabajo, aunque la contingencia sanitaria por covid-19 detuvo su búsqueda.

Su opción, fue autoemplearse como educadora de nivel básico, habilitó mesas, sillas y un pizarrón en su casa para dar clases de regularización a niñas y niños que habitan en San Mateo Ixtahuaca, una localidad ubicada entre los límites de Hidalgo y el Estado de México.

"Yo acabé mi carrera en 2017, de ahí tardé casi dos años, año y medio casi dos en titularme, fue en febrero de 2020 que me titulé, yo ya había ido a dejar papeles, principalmente en escuelas porque es donde yo me sentí segura de desempeñarme, me postulé en internet, fui a dejar papeles como en dos o tres escuelas de nivel básico, hasta en una prepa, pero se viene todo esto de la pandemia y ya de ningún lado me hablaron, de ninguno".

Desde marzo hasta la mitad de año, Mariam permaneció desempleada, aunque en julio comenzó a recibir en su casa a un niño de la comunidad para brindarle clases de regularización, pues a un mes de iniciar el ciclo escolar 2020-2021, el infante no sabía leer ni escribir.

Ahí empecé con mi trabajito informal, otras mamás empezaron a buscarme en mi casa, me mandaban mensajes, se corrió la voz y así, ahorita ya tengo ocho niños, todos de primaria y prescolar".

Mariam habilita las clases en casa de 10 se la mañana a 3 de la tarde, cada hora la cobra en 20 pesos, aunque sus ganancias son variadas, pues no diariamente acuden los ocho alumnos, tampoco se quedan las seis horas completas de la jornada laboral, pues las asesorías dependen del tipo de atención de cada infante.

Aunque las clases han sido una forma de obtener ingresos económicos y ayudar a los alumnos de su comunidad, Mariam aspira a obtener un trabajo formal, pues menciona que recientemente una escuela privada del municipio de Tizayuca la contactó y ofreció un empleo que consiste en dar clases a distancia, aunque sería hasta inicios de 2021 cuando se concrete la plaza.

Ahorita no hay escuelas abiertas, ahorita lo que sobran son maestros, al menos para trabajar en escuelas por acá no hay, yo podría dar clases como literatura, redacción, metodología de investigación que son ciencias sociales, cubrir mi ramo", dijo.

Mariam se encuentra en el 35 por ciento de la población que pertenece al sector informal en el estado, de acuerdo con los resultados del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) correspondientes al trimestre julio-septiembre de 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Hidalgo un millón 198 mil 963 personas pertenen a la población ocupada, mientras que 40 mil 814 estaban en condición de desocupación.

De la población ocupada, el 35.5 que equivale a 425 mil 486 personas se ocupan en el sector informal; de las cuales, 268 mil 37 son hombres y 157 mil 449 mujeres.

Es decir, este sector labora en unidades económicas no constituidas como empresas y que no cumplen con registros básicos de proveedores de bienes y servicios, también incluyen a quienes presentan condiciones como el autoempleo y carencia de seguridad social.

Respeto a las tasas de informalidad laboral, la entidad de Guerrero, seguido de Oaxaca y Chiapas reportaron los porcentajes más altos de dicha condición en el país.

La ENOE es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.









