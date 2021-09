Paga alcaldía Pachuca 59 mdp a sindicalizados por incremento de salarios

PACHUCA.-El ayuntamiento capitalino erogó 59 millones de pesos para pagar a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) el o incremento salarial retroactivo 2017-2021.

Así lo informó Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca, luego que el líder sindical le advirtiera, hace dos semanas que "no tolerarían más engaños" pues dicho pagó debió de efectuarse a finales de junio.

La situación económica que nos dejaron la anterior administración es drástica y compleja. Nosotros estamos cercanos con los trabajadores sindicalizados y su líder y nos dimos a la tarea de reunir el dinero para poder pagarles 59 millones de pesos... hoy ya quedó al cien por ciento", dijo el alcalde en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Este incremento al salario de los mil 382 sindicalizados corresponde al 5 por ciento y fue pactado el pasado 23 de junio ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo para que no se fueran a huelga.

Del 2017 al 2020, el adeudo por la falta del incremento ascendía a 47 millones 915 mil 880 pesos; sin embargo, con lo que va de este año incrementó a 59 millones, agregó el edil de Pachuca.

Hace dos semanas, Percy Espinosa Bustamante, secretario general del SUTSMP denunció que el alcalde Sergio Baños no ha cumplido con la obligación de pago, por lo que dijo que "no vamos a tolerar más engaños porque la palabra no es suficiente. Exigimos resultados, y desde luego el pago".

La situación económica no es del todo favorable y hay muchas otras cosas que pagar y son muchos millones de pesos. Nosotros, como autoridades, tenemos que buscar el ´cómo sí´, ser resientes y trabajar de forma creativa e innovadora para obtener más recursos", dijo.

Por esa razón, la semana pasada los integrantes del ayuntamiento de Pachuca aprobaron desincorporar y enajenar tres predios donados al municipio, con un valor comercial de 50 millones 581 mil 903 pesos de pesos.

Lo anterior lo declaró afuera de la presidencia municipal de Pachuca, donde se llenaron 10 camionetas con víveres que enviarán a Tula para las familias que resultaron afectadas por el desbordamiento del río Tula.

emh