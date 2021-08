Padres de Dania, hospitalizados por covid; gastos de hasta 5 mil pesos diarios

PACHUCA. – El papá de Dania fue hospitalizado el 18 de agosto diagnosticado de covid-19, cinco días después su mamá ingresó por la misma causa; los dos están internados en hospitales de Pachuca luchando por su salud, mientras que su hija diariamente intenta juntar hasta 5 mil pesos para comprar el medicamento que necesitan.

La preocupación de Dania Monterrubio Juárez es por la salud de su mamá María Elena que tiene neumonía grado cinco y candidata a ser intubada.

También por su papá Armando que está conectado a un tanque de oxígeno con 12 litros por minuto para poder respirar.

Es muy feo porque realmente no sabemos si el medicamento está funcionando, a diario es una angustia porque te pueden decir que está bien y de pronto ya no, es muy angustiante porque además de los gastos médicos está también la salud de mis papás".

Aunque la angustia de la joven no es solo tener a sus padres internados, pues cada día le piden un listado de medicinas que al principio logró costear con sus ahorros, pero el dinero ya no le alcanza porque todavía es estudiante, no tiene un trabajo fijo y el proveedor de su familia era su papá, pero ahora está internado.

LOS GASTOS MÉDICOS

Los primeros síntomas de Armando y María Elena fueron dolor de cabeza, garganta y tos. Su temperatura se elevó a 39 grados y también perdieron el sentido del olfato y gusto.

Dania, al ser estudiante de medicina les dio tratamiento, pero cuando la oxigenación de su papá bajó hasta 86, supo que debía trasladarlo al hospital.

Llamó al 911, le indicaron que lo llevara al Hospital Inflable de Pachuca e ingresó el miércoles 18 de agosto.

Para el lunes 23 del mismo mes, alrededor de las 23:30 horas, su mamá fue internada en el Hospital General de Pachuca y los gastos aumentaron, pues de acuerdo con Dania, en cada hospital le solicitan medicinas para atender a sus padres.

"Cuando ingresó el primer gasto fueron 8 mil 600 pesos que fue lo que arrojó la primera cuenta de mi papá (..) a partir del lunes que mi mamá ingresó, ahora aumentaron los gastos y oscilan entre 5 mil o 6 mil pesos diarios porque nos piden soluciones salinas, algunos parches o llaves para los tanques".

De acuerdo con Dania, los anticoagulantes son los más costosos del listado, pues no hay marca genérica y la única opción es comprar de patente Rivaroxabán o Enoxaparina, cuyo precio oscila en los mil 400 o mil 600 pesos.

Teníamos nuestro guardadito familiar, pero ya nos vimos rebasados por los gastos, nos piden medicamento que son muy caros, son gastos constantes diarios porque ocupan ambos medicamentos mis papás, es complicado la parte de costearlos".

LOS INFORMES DE SALUD

Cada día, Dania espera de las 4 a las 6 de la tarde para conocer el estado de salud de su padre. El personal médico del hospital inflable le hace una videollamada que dura de 3 a 5 minutos y así es como a través de un celular logra ver a su papá de 63 años de edad.

Debido a su formación en medicina, Dania logra entender al personal de salud, quienes le han explicado que Armando tiene oxigenación de 92 a 95 con ayuda de un tanque de oxígeno y aunque su respiración es estable, los latidos de su corazón no, pues presenta taquicardia.

La situación con su mamá es distinta, pues Dania dijo que el Hospital General de Pachuca únicamente le realiza una llamada para pedir principalmente las medicinas que debe entregar en el área de farmacia.

Es muy feo despertar sin saber si realmente van a estar bien o si están bien, es una incertidumbre día a día saber que están, pero no cómo están".

Hasta el momento la joven no sabe cuándo saldrán sus papás, por lo que continúan los gastos y por ello, ha recurrido a pedir donaciones. Las personas interesadas pueden comunicarse con ella al número 7715566527.

(Fotos: Lorena Rosas)

jgp