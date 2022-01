Pacientes de Unidad Médica de Pachuca se quedan con tratamientos a medias

PACHUCA.– Sin diagnóstico o con tratamientos sin concluir, así se quedaron los pacientes de la Unidad Médica de Pachuca, que desde enero cerró sin previo aviso y que era la obra emblema por los 100 días de gobierno de Sergio Baños Rubio.

Felipe, Mónica y Paulina acudían a la clínica para atender padecimientos de riñón, bucales y optométricos. Sus citas para continuar con su atención médica estaban programadas para enero, pero el gobierno municipal cerró el centro de salud sin avisarles ni brindar alternativas para seguir sus tratamientos.

El alcalde informó que la unidad de salud dejará de operar indefinidamente por el recorte de 13 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2022.

FELIPE SE QUEDÓ SIN DIAGNÓSTICO

El 27 de diciembre de 2021 Felipe acudió a una consulta. En la clínica le recetaron Ibuprofeno, Diclofenaco y le pidieron un análisis de orina; lo citaron para el 5 de enero de 2022, pero cuando acudió a la Unidad Médica la encontró cerrada.

Se quedó sin la interpretación de los estudios que le habían solicitado y hasta el momento desconoce el diagnóstico de su malestar, en su última consulta el doctor lo alertó de una posible afección en los riñones.

La cuestión era saber la interpretación de los médicos para saber si necesitaba otro tipo de medicamentos o terapia (...) era una opción económica para los que no tenemos trabajo", dijo.

Aunque ya tienen los estudios, no tiene dinero para una consulta privada ni para pagar una cuota de recuperación en otro servicio, como el que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Pachuca.

De alguna forma la clínica me servía como un alivio en cuanto a gastos, era una opción para los que no tienen seguro social como yo (...) Conocidos me comentaban que algunos de los casos de la Unidad Médica los estaban mandando al DIF, pero desembolsando una cantidad que ahora no tengo".

Felipe cree que podría recibir asistencia médica en el Insabi, porque ninguno de los trabajos en los que ha postulado ofrecen seguridad social.

Sí he pensado, por ejemplo, qué posibilidad puede haber de que me pueda tratar en el Insabi, pero no me quedan claro los requisitos o lo que se tienen que hacer".

PAGAR UN DENTISTA

Mónica es otra paciente de la clínica municipal, al igual que Felipe. En la última semana de diciembre solicitó atención bucal por un dolor de muela.

El dentista la revisó y la citó el 26 de enero de 2022; le pidió una radiografía de su dentadura.

Me hicieron una cita sin comentarme que la clínica iba a cerrar, el doctor me dijo dependiendo de cómo saliera la radiografía iba a saber si me retiraba la muela o si necesitaba un tratamiento adicional".

La paciente relató que sacó su placa dental y debido a que persiste el dolor demuela tendrá que buscar un dentista particular, porque no tiene acceso a otro tipo de servicio de salud gratuito.

Como ya tengo la radiografía la voy a llevar con un doctor particular y probablemente llevar mi tratamiento ahí, saber si es muy necesario extraerla o con algún medicamento, pero obviamente me van a cobrar y en la unidad médica era gratis o tenía costos menores".

ESTUDIOS DE GLUCOSA TENDRÁN QUE ESPERAR

A mediados de 2021 Paulina se enteró de la existencia de la Unidad Médica de Pachuca por recomendación de unos vecinos. Asistió a un examen de la vista y a cambio de 240 pesos recibió unos lentes.

Para enero de 2022 tenía planeado ir a una revisión de rutina y de ser posible, solicitar análisis sobre sus niveles de glucosa en la sangre.

A diferencia de Felipe o Mónica, Paulina reconoció que no tiene malestares que sean inmediatos de atención, pero indicó que periódicamente se realiza revisiones para monitorear su salud y ante el cierre de la clínica municipal, indicó que asistirá al centro de salud.

Voy a acudir al centro de salud (Jesús) del Rosal, antes iba a uno que estaba por Piracantos, me parece que era del Seguro Popular, pero ya lo quitaron", indicó.

CLAVES

La Unidad Médica del Municipio está localizada en la colonia Piracantos, a un costado de la Deportiva Piracantos, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Fue inaugurada el 26 de marzo del año pasado, tuvo una inversión de 15 millones de pesos y ofrecía servicios de medicina general, optometría, dental, laboratorio y farmacia.





sjl