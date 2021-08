Pacientes covid-19 tendrán videollamadas con familiares: IMSS

Pacientes diagnosticados con covid-19 e internados en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrán comunicarse a través de videollamadas con sus familiares.

La Oficina de Representación en Hidalgo habilitó un área de atención temporal con tecnología digital para enlazar a los pacientes con sus familiares y “romper” un poco con el aislamiento y contacto.

En estos espacios se brindará información a aquellas personas que no cuenten con las herramientas para realizarla las llamadas por su cuenta.

Lee también en LSR Hidalgo: Fallece médico en Apan, contagiado de covid-19

El proyecto está en marcha en tres hospitales del Instituto en la entidad: el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, en Pachuca; el Hospital de General de Subzona (HGZS) No. 33, en Tizayuca; y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5, en Tula.

Los espacios designados están habilitados y cuentan con recursos suficientes para realizar una comunicación exitosa, bajo las medidas de seguridad e higiene adecuadas: como uso de cubrebocas, guardar la sana distancia y desinfección de manos constante”, informó la supervisora de Trabajo Social, María del Pilar Rodríguez Rivera.

PLATAFORMA INFÓRMATE DE TU FAMILIAR

IMSS Hidalgo pone también al alcance de la población la plataforma digital “Infórmate de tu familiar”, un sistema protegido al que tienen acceso únicamente los familiares del paciente; ahí se registran sus datos, y mediante a un link puede conocer la ubicación y estado de salud de los pacientes.

Estas herramientas ayudan a que los familiares estén más tranquilos y en contacto directo con el paciente, y con el médico en turno; lo ideal es que se realice desde casa, pero no todas las personas cuentan con esta oportunidad”, resaltó la supervisora de asistentes médicas, Erika Suárez Islas.

jgp