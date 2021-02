Paciente covid rescatado de incendio se agrava, acusa su hijo

Me lograron dar un resumen médico de mi papá (este lunes) y no logro ver que se le esté administrando el Propofol. Uno está cumpliendo con traer el medicamento cuando nos hablan por teléfono y no veo que se lo estén dando... sospecho que se lo están poniendo a otro paciente. No se vale que uno esté haciendo su mayor esfuerzo económico para que no se ven reflejado una mejoría".