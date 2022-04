Pachuqueños atestiguan agresión a una joven y no la ayudan, ella pide empatía

PACHUCA.– La mañana del 25 de abril Fernanda fue golpeada por la espalda y en la cabeza por un desconocido que caminaba sobre el bulevar Valle de San Javier, cerca de la central de abastos de Pachuca, los transeúntes que observaron la agresión no la auxiliaron, aún así, ella enfrentó a su agresor.

El nombre de Fernanda fue modificado a petición de la entrevistada; sin embargo, la joven contó su experiencia para alertar a otras mujeres que caminan por esta zona de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:40 horas, cuando Fernanda se dirigía a su trabajo. La joven bajó del Tuzobús en la central de abastos y caminó con dirección al bulevar Valle de San Javier.

A la altura del establecimiento Meat Market se percató que un hombre caminaba cerca de ella. Fernanda lo describió como una persona de 28 a 30 años de edad, tez morena, cara rectangular, ojos cafés, cabello negro; vestía gorra blanca, playera de manga larga, pantalón de mezclilla y botas.

Al llegar a la panadería La Esperanza y Bodegas Alianza, el individuo se paró, esperó a que Fernanda lo pasara y la agredió con el puño cerrado en la cabeza, cerca de un oído.

"Sentí el golpe, me paré en seco, lo veo pasar rápido. Yo creo que él nunca pensó que lo iba a seguir, pero en el momento fue tanto mi coraje que lo seguí, por todo lo que nos está pasando a las mujeres".

Nadie ayudó a Fernanda a pesar de que personas observaron la agresión; además, dijo que en la zona es común que patrullas hagan rondines para quitar a vehículos estacionados en doble fila, pero está ocasión, no había ninguna.

"Lo que más me enojó fue que había mucha gente a esas horas, tanto en La Esperanza como en La Alianza, había gente parada y caminando, se dieron cuenta de lo que me pasó y nadie se acercó a ayudarme, lo mismo de siempre: que se hacen de la vista gorda, de que yo no vi nada y es su problema".

La joven correteó al individuo, lo alcanzó cerca del restaurante Madero, casi en el acceso de plaza Las Américas.

"Le empecé a decir con palabras groseras que por qué me había pegado, le dije: ¿qué v*rga contigo, por qué me pegas?, ¿qué tienes en el cerebro ?, no te hice nada, yo ni siquiera te conozco. Él se me empezó a poner al tú por tú, me decía: ¿y qué me vas a hacer?".

Fernanda decidió no hacer más por temor, mientras que el individuo continuó caminando sobre la avenida con dirección hacia el bulevar Luis Donaldo Colosio.









