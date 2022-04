Pachuqueños apoyan a indigente para que no pierda los pies por enfermedad

PACHUCA.- Saúl tiene 60 años y se encuentra en situación de calle, reside afuera del Hospital General de Pachuca; por su condición de vida, comenzó a sufrir una patología clínica que puso en peligro sus dos pies e incluso su vida.

Sin embargo, aparecieron decenas de altruistas que uno en uno fueron uniéndose a un grupo de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp denominado "Sumados para apoyar", que actualmente tiene casi 100 integrantes.

MÉDICOS, CON DIAGNÓSTICO CAÓTICO Y MALA ATENCIÓN

Debido a la infección en extremidades inferiores, los pronósticos eran más que preocupantes; en ese sentido, médicos de atención refirieron que lo único que podían hacer era una amputación para salvarle la vida.

Ante ello, intentaron internarlo en el General de Pachuca, pero el nosocomio no quería acceder al argumentar que carecía de familiares y no se solventarían los gastos necesarios.

Pero no imaginaron que surgirían "ángeles" preocupados por la salud de una persona en situación de calle, por lo que primero exigieron que se recibiera a Saúl, ya que su vida peligra debido a las lesiones que tiene.

DESMIENTEN MALA CONDUCTA: SAÚL QUIERE VIVIR

Aunque Saúl ya se encuentra en una cama de hospital, el personal clínico no quiere suministrarle su medicina y pidió a las personas que lo ayudan que sean ellas quienes lo hagan, ya que argumentan, el hombre es agresivo.

Pero los miembros de "Sumados para apoyar" respondieron lo contrario, pues refirieron que Saúl sí colabora, ya que quiere aliviarse y solo ha preguntado por "doña Chona", quien es dueña de una cocina económica que le regala huevos revueltos cuando tiene hambre.

LE HACEN CURACIONES

Ante la actitud de galenos y personal hospitalario, un médico decidió sumarse al proyecto altruista de Saúl y contrapuso el diagnóstico de sus colegas, pues asegura que los pies pueden ser salvados.

Otros joven y médicos se ofrecieron a hacer los lavados y curaciones.

HASTA JERINGAS Y ALGODONES DEBEN COMPRARSE

Para los cuidados de Saúl, en el grupo de WhatsApp fue referido que hasta deben comprarle una jeringa o algodones, ya que en el hospital no hay nada y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no opera, dijeron.

Ayer, por ejemplo, debieron surtirse tres recetas y, aparte, deben practicarse estudios y análisis; aunque en la plataforma de mensajería, que inició apenas el fin de semana, sus integrantes apoyan de diversas maneras.

Algunos depositan dinero en cuentas bancarias o se turnan en el hospital para que Saúl reciba el trato adecuado; hubo quienes hasta opinaron que debía hacerse una cooperación para asegurar al hombre por un año, que serían 10 mil pesos.

No obstante, "Sumados para apoyar" si bien tomó la decisión de tocar puertas como acudir ante políticos, no hubo éxito; pero ello no desanimó y siguen depositando: aseguran que no quitarán el dedo del renglón hasta que haya un alta médica.

LOCALIZAN A FAMILIARES; SAÚL ES DE PUEBLA

Tras la odisea de Saúl y el grupo de altruistas, lograron ubicar a familiares del hombre y espera que hoy mismo arriben a Pachuca para encontrarse con la persona.

Una sobrina de él expresó que pueden hacer frente a los gastos médicos y sugirió que el dinero recaudado en "Sumados para apoyar" sea usado en otra persona que lo requiera.

Asimismo, la sobrina del paciente asentó que estaban pendientes de Saúl, pero desde hace tiempo él no ya regresó a su hogar y por ello comenzaron a buscarlo pero sin éxito.

Para este día, se espera que Saúl reciba dos noticas buenas, por una parte, ver a sus familiares y otra que le den un diagnóstico alentador para su condición de salud y pueda tener así una recuperación óptima y conserve sus pies.

Finalmente, se espera que "Sumados para apoyar" sea un grupo que continúe con el único afán de ayudar a los más necesitados, tal como lo hizo con Saúl, quien de no haber recibido asistencia médica hace unos días ya hubiera muerto.









