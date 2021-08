Pachuca y La Reforma concentran 76% de sanciones a burócratas

PACHUCA.- De 2017 a 2020, cuatro municipios de la zona metropolitana de Hidalgo sancionaron a 17 servidores públicos con amonestaciones públicas, suspensión del cargo y multas; sin embargo, Pachuca y Mineral de la Reforma concentraron 76 por ciento del total de los incidentes.

De acuerdo con las resoluciones emitidas por las secretarías de contraloría municipales de Actopan, Epazoyucan, Mineral de la Reforma y Pachuca, los principales motivos de las sanciones ocurrieron por no presentar declaración patrimonial, uso inadecuado de vehículos oficiales o incidentes automovilísticos.

Durante la revisión de sanciones a servidores públicos se consultó alcaldías de la zona centro: El Arenal, Mineral del Monte, Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán y Zempoala; sin embargo, no registraron amonestaciones, aunque eso no implica que no se cometieron actos sancionables.

CONDUCTAS SANCIONABLES

El municipio de Pachuca reportó el mayor número de sanciones. Del 14 de septiembre de 2017 al 20 de marzo de 2020, la Dirección De Responsabilidades y Situación Patrimonial emitió nueve amonestaciones.

Del total, una fue para coordinador administrativo de la Secretaría General Municipal, quien pagó una multa de 9 mil 210 pesos por el robo de un automóvil propiedad de la alcaldía.

Mientras que el coordinador administrativo adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos fue amonestado de manera privada por usar vehículos de la alcaldía fuera del horario laboral.

Respecto a los automóviles oficiales, el director de Atención Ciudadana ocasionó un incidente vial por lo que fue inhabilitado por tres meses.

El coordinador general del Panteón Municipal de Pachuca recibió una amonestación privada por realizar cobros excesivos para inhumar cuerpos. Un supervisor de la Secretaría de Obras Públicas fue multado con 3 mil pesos por no entregar la bitácora de una obra.

Mineral de la Reforma es el segundo municipio que documentó más amonestaciones a servidores públicos con cuatro casos.

Desde el 8 de febrero y hasta el 18 de agosto de 2017, emitió cuatro sanciones económicas contra empleados que omitieron presentar su declaración patrimonial, como lo marca ley de responsabilidades de los servidores públicos para el estado de Hidalgo.

Por lo que un juez conciliador adscrito a la Secretaría General Municipal fue multado con 15 mil 98 pesos; lo mismo ocurrió con un auxiliar técnico de la Dirección de Comunicación e Innovación Estratégica, sancionado con 50 veces la Unidad de Medida de Actualización, lo que en aquel ejercicio fiscal correspondió a 3 mil 774 pesos.

Mientras que dos supervisores de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano fueron multados con 3 mil 774 pesos, cada uno.

En Epazoyucan un auxiliar administrativo y un trabajador de limpias fueron suspendidos de su empleo entre julio y septiembre de 2017; sin embargo, el ayuntamiento no especificó el motivo.

El mismo número de sanciones se aplicaron en Actopan en los primeros nueve meses de 2018, cuando un entrenador de acondicionamiento físico, de la Secretaría de Seguridad Pública y un auxiliar administrativo de la presidencia municipal fueron suspendidos de su cargo por el uso inadecuado de vehículos oficiales.

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que, de enero a agosto de 2020, fueron iniciadas 303 carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

En promedio se cometieron de 1.2 delitos diarios, mientras que los tres municipios de mayor incidencia en ocho meses fueron: Pachuca con 80 casos; Tulancingo con 29 incidentes y Mineral de la Reforma con 25 casos.

Lee también en LSR Hidalgo: Impulsan cambios a la ley para atender acoso sexual en la UAEH

En contraste, hay 29 municipios de Hidalgo que no tienen registro de delitos cometidos por funcionarios: Alfajayucan, Atlapexco, Calnali, Cardonal, Chapantongo, Chapulhuacán, Chilcuautla, Eloxochitlán, Huazalingo, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec, Mineral del Chico y Mineral del Monte.

Así como Nicolás Flores, Nopala, Omitlán, Pacula, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec, Tasquillo, Tepehuacán de Guerrero, Tepetitlán, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Tolcayuca, Yahualica y Zacualtipán.

sjl