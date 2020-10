Otra candidata contagiada de covid-19, ahora en Actopan

ACTOPAN.- Ariadna Ramírez, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el municipio Actopan, Hidalgo dio positivo a la prueba de covid-19, informó a través de un video en sus redes sociales.

"Quiero informar que he dado positivo a la prueba de covid-19. Me siento muy bien y he avisado a mis familiares, amigos y las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones", anunció la candidata en la publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Señaló que seguirá en la contienda el resto de la campaña con los medios digitales e invitó a la ciudadanía a seguir las medidas sanitarias con responsabilidad; así como a emitir su voto este domingo 18 de octubre.

SEIS CANDIDATOS CONTAGIADOS, UNO DE ELLOS FALLECIÓ

Con Ariadna Ramírez suman ya seis candidatos que se han contagiado por el virus covid-19 durante el actual proceso electoral para renovar los 84 ayuntamientos del estado Hidalgo.

De los seis, el profesor Tomás Alonso García Cerón candidato del Partido Nueva Alianza Hidalgo por el municipio San Agustín Tlaxiaca, falleció el 8 de octubre.

El resto de los candidatos en la contienda y que se mantienen bajo observación médica son: Gustavo Ríos Rivera, candidato de Más por Hidalgo a la alcaldía de Pachuca, Felipe Hernández, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de San Agustín Tlaxiaca e Isidro Pedraza Chávez, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la alcaldía de Pachuca.

De los contagiados, solo Ana María Rocío Tirado candidata por Movimiento Ciudadano, en Tula de Allende decidió renunciar a la candidatura y enfocarse en su salud.

La jornada electoral está prevista celebrarse bajo un protocolo sanitario el 18 de octubre próximo.

Sigo firme por la Presidencia Mpal. de #Actopan, por medios digitales. ¡Tengan un excelente domingo! pic.twitter.com/lbyHQBRnuQ — Ariadna Ramírez (@_AriadnaRamirez) October 11, 2020

jgp