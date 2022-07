Otorgan a Omar Fayad el premio Freedom of the City of London

PACHUCA.- Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, se convirtió en el único de sus homólogos en México en ser reconocido con el Freedom of the City of London por la implementación de una estrategia económica sin precedentes que tuvo como resultado la llegada de beneficios tangibles.

Como la creación de empleos mejor remunerados, generación de entornos seguros, mayor cobertura de seguridad social y mejores oportunidades para los jóvenes. Con ello, forma parte del grupo reducido en tenerlo: reina Isabel II, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Theodore Roosevelt, Nelson Mandela y Bill Gates.

En este sentido, funcionarios de Londres como el sherif, rememberance y la clerk of the Chamberlain´s Court destacaron la visión única de Fayad Meneses al impulsar el desarrollo económico, creación de empleos y atracción de inversión en sectores estratégicos como movilidad sustentable, energía renovable y agroindustria.

Foto: especial

Pues entre los logros realizados durante la actual administración destaca la más alta atracción de inyección de capital foráneo en la historia de Hidalgo con alrededor de 70 mil millones de pesos en menos de seis años. Además, fueron implementadas nuevas vocaciones productivas que pusieron a la entidad en el mapa internacional.

Foto: especial

En tiempo récord fue instalada la planta de Grupo Modelo con una inversión de 15 mil millones de pesos, el monto privado más grande. Asimismo, en 2017 anunció la llegada de JAC Motors, regresando la vocación del sector automotriz a Hidalgo, pero con una visión de futuro con lo que se revolucionó la industria en el país y América Latina.

También, se pusieron en marcha proyectos de energías renovables como el parque fotovoltaico de Atlas Renewable Energy, acciones que se suman a la visión de desarrollo sustentable plasmadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) por ser el único gobierno que realizó compromisos.

Ante lo anterior, el gobernador agradeció la distinción y expresó: "Mi pasión y convicción, desde que empecé mi carrera como servidor público hace más de 35 años, ha sido mejorar la calidad de vida y construir un mejor presente y futuro para los hidalguenses".





cem