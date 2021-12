OSC exigen investigar señalamientos de abuso sexual hacia diputado de Hidalgo

PACHUCA. – 16 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 14 defensoras de derechos humanos de Hidalgo firmaron un escrito para exigir a las autoridades procuradoras de justicia investigar los señalamientos de violencia sexual que presuntamente involucran al diputado local del Partido del Trabajo (PT), Edgar Hernández Dañu.

A través de un posicionamiento, las OSC demandaron que se inicien los procedimientos legales con el fin de que las personas presuntamente violentadas accedan a la justicia sin revictimización.

Las asociaciones y activistas firmantes también consideraron que en el Congreso de Hidalgo no debe existir lugar para agresores y exigieron que el Poder Legislativo una postura respeto al caso.

No se debe tolerar este tipo de conductas en ningún espacio y menos en un público, que se entiende que las personas que representan a la sociedad velen por sus derechos, mas no los vulneran".

Asimismo, expresaron que las violencias sexuales se cometen en contextos de asimetrías del poder y enfatizaron que el hecho de que no exista un proceso legal en curso, no significa a que los hechos manifestados no ocurrieron y agregaron que un testimonio es más que suficiente para que los colectivos respalden y brinden acompañamiento a las víctimas.

Lee también en LSR Hidalgo: Fechas y sedes en Pachuca para refuerzo va covid-19 en adultos mayores

Finalmente, las colectivas puntualizaron que no descansarán hasta que los derechos de las mujeres sean garantizados y que el asunto sea resuelto con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

El posicionamiento se emitió luego de que Hernández Dañu fue señalado de presuntamente violentar a una mujer la madrugada del 20 de noviembre tras el concierto del artista regional Gerardo Ortiz, en la Plaza de Toros de la ciudad Pachuca.

jgp