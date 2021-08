Ordenan al TEEH analizar recurso de Canek y Berganza sobre candidatura

PACHUCA.- La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del organismo jurisdiccional local y le ordenó abordar las impugnaciones de Alejandro Canek Vázquez Góngora y Francisco Xavier Berganza contra la postulación de Pablo Vargas González como candidato de Morena en Pachuca.

Según el magistrado David Avante Juárez, la materia de los juicios era que los actores se quejaron de que no supieron que ocurrió con su solicitud de registro como precandidatos en el proceso interno de Morena y por ello controvirtieron el resultado.

Pero el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) no entró al estudio de los recursos y los declaró improcedente porque los actores no acreditaron su calidad de precandidatos, además de que la Comisión Nacional de Elecciones reconoció el registro, pero no que fuesen formalmente precandidatos.

"Sin duda alguna ameritaba un análisis de fondo y no la improcedencia, dado que se dejaron de estudiar los agravios hechos valer por los actores a partir de que no acreditaba una calidad, (pero) ellos mismos acudían al Tribunal a solicitar que se les informara por qué no tenían esa calidad".

Lee también en LSR Hidalgo: Candidato por Tlaxiaca da positivo a covid-19; seguirá en la contienda

Durante la sesión de este año, sostuvo que los órganos intrapartidistas nunca negaron la intención de ambos para contender; incluso manifestaron diversas circunstancias relacionadas con el desarrollo del proceso interno de selección.

jgp